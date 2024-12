Así es la colaboración de The Division 2 con STALKER 2: Heart of Chornobyl

Parece que la larga espera por la secuela oficial del juego de culto de disparos en un mundo destruido valió la pena. A pesar de los obvios problemas técnicos de lanzamiento, ha sido un éxito de ventas y las críticas han ido mejorando a medida que se han ido resolviendo sus ‘bugs’: pueden leer la nuestra aquí. Tomando en cuenta su popularidad, no resulta extraño que Ubisoft haya buscado a GSC Game World y les haya propuesto una inesperada colaboración entre STALKER 2: Heart of Chornobyl y The Division 2.

Pueden ver el tráiler de este ‘crossover’ a continuación, compartido por Ubisoft Latinoamérica en su canal oficial de YouTube.

No se emocionen porque los miembros de La División no van a ser transportados a la zona de exclusión de Chernóbil. Lo que hay son diferentes uniformes inspirados en el nuevo juego que ya se encuentran disponibles en la tienda del juego.

Uniforme SEVA-D

Uniforme Amanecer

Uniforme Monolito

Pero esta colaboración entre The Division 2 y STALKER 2: Heart of Chornobyl también está recibiendo justas críticas. Los jugadores están molestos por el alto precio de estos uniformes, pues el paquete cuesta 3000 Créditos y eso es más de 30 dólares (aproximadamente 133.000 pesos colombianos). Por un poco más podemos comprar STALKER 2.