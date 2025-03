Así es la colaboración entre Dragon Quest Walk! y Dragon Ball con motivo de los 40 años de la franquicia de Akira Toriyama

La franquicia Dragon Ball cumplió el pasado 20 de noviembre 40 años. Así que desde el año pasado y durante este (2025) se han estado llevando a cabo diferentes proyectos para celebrar los cuarenta años de la obra de Akira Toriyama, quien falleció el pasado 1 de marzo del 2024. Uno de estos proyectos que buscan celebrar el legado de Dragon Ball es la colaboración que tendrá la obra de Toriyama con Dragon Quest Walk!, la cual fue anunciada con un nuevo tráiler compartido por las redes sociales de ambas franquicias.

El tráiler de la colaboración entre Dragon Quest Walk! y Dragon Ball es un golpe de nostalgia

En las ilustraciones oficiales de la colaboración resalta el protagonismo que tiene Goku niño.

El tráiler de la colaboración entre Dragon Quest Walk! y Dragon Ball muestra al icónico monstruo Slime de Dragon Quest —diseñado por AkiraToriyama— embarcando una aventura para reunir las siete esferas del dragón. Adicionalmente, durante el adelanto, el Slime se ve viajando en la nube voladora de Goku con el radar dragón de Bulma sujeto a la punta de su cabeza.

Dragon Quest Walk! es un juego para dispositivos móviles que utiliza la realidad aumentada para transportar a los jugadores a una fusión del mundo real con la franquicia Dragon Quest, similar a Pokémon GO. Guiado por una voz misteriosa, el jugador puede completar misiones, luchar contra monstruos y establecer una base de operaciones. Durante los primeros dos meses de vida del juego acumuló más de 10 millones de descargas en Japón. Sin embargo, a pesar del éxito en el país del sol naciente, Square Enix no ha anunciado si Dragon Quest Walk! llegará a nuestro territorio.

Actualmente, Square Enix se encuentra desarrollando Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Este será el juego más importante de esta franquicia en este siglo. Ya que, Dragon Quest XII: The Flames of Fate será el último título de la franquicia, que contará con el trabajo de Akira Toriyama como ilustrador y de Koichi Sugiyama como compositor principal. Este último, el cual creo el mítico tema principal de la franquicia Dragon Quest, falleció el pasado 30 de septiembre de 2021 a los 90 años.

Carta de despedida de Yuji Horii, creador de la franquicia Dragon Quest, a Akira Toriyama

De izquierda a derecha Koichi Sugiyama, Akira Toriyama y Yuji Horii.

La noticia de la muerte del señor Toriyama fue tan repentina que aún no me lo creo. Conozco a Toriyama desde que era guionista de la Shonen Jump y por recomendación de mi editor, Torishima, le pedí que hiciera los dibujos del juego cuando lanzamos Dragon Quest. En los más de 37 años que han pasado desde entonces, ha diseñado los personajes, los monstruos y ha dibujado tantos personajes fascinantes que no puedo ni empezar a contarlos. La historia de Dragon Quest ha ido acompañada de los diseños de personajes de Toriyama-san. El señor Toriyama y el difunto señor Sugiyama fueron amigos míos que trabajaron en Dragon Quest durante mucho tiempo. No puedo creer que se haya ido… No tengo más palabras que decir. Lo siento muchísimo.

Las demás cartas de despedida a Akira Toriyama, las pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: cuenta oficial de Dragon Quest Walk! en YouTube