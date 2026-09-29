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Así es la curiosa colaboración de The Last of Us con Ghost of Yotei

A Atsu le gustan los hongos.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El pasado lunes 26 de septiembre se celebró el «Día de The Last of Us» (en referencia al día en que se desató la infección de cordyceps en la historia del juego) y aunque no hubo noticias sobre un nuevo juego de la saga (aunque si dijeron que tienen dos proyectos relacionados en desarrollo) ni de un remaster de un remake de un remaster, sí conocimos nuevo ‘merchandising’ y anunciarón una inesperada colaboración de TLoU con otro juego de PlayStation: Ghost of Yotei.

Afortunadamente para Atsu, los infectados no van a llegar a Hokkaido. Lo que sí llegará es una armadura inspirada en estos monstruos que va a poder vestir mientras ejecuta su venganza. Pueden ver cómo luce esta nueva apariencia en las imágenes a continuación.

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Para conseguir la armadura de los infectados de The Last of Us en Ghost of Yotei tenemos que jugar el nuevo modo ‘roguelike’ Most Wanted, el cual llegará al juego el próximo 1 de octubre de 2026 junto con la Edición completa del juego. Una vez obtenida podemos usarla en el juego base, en la expansión Echoes of Sekigahara o en Legends.

Esta no es la única colaboración que tendrá el juego, pues el modo Most Wanted también nos permitirá jugar con el protagonista del anterior juego de la serie: Jin Sakai, de Ghost of Tsushima.

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Ghost of Yotei está disponible exclusivamente para la consola PlayStation 5.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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