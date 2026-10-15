Así es la extraña colaboración de Fortnite con la película de terror Obsesión

Como parte de su tradicional evento de Halloween, Fortnite contó con muchos invitados especiales sacados de juegos y películas de horror como Pesadilla sin fin, 99 noches en el bosque, Five Nights at Freddy’s y más. Aún así no esperábamos ver una colaboración con uno de los mejores filmes de terror del año: Obsesión.

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Tomando en cuenta la trama de esa película —en la que un hombre usa un «sauce de un deseo» (‘One wish willow’) para hacer que una chica se obsesione con él— no creíamos que los personajes encajaran bien en la batalla campal y de hecho no hay atuendos de ninguno de ellos. Lo lamentamos mucho si querían usar una skin de ‘Freaky Nikky’ con la apariencia de la actriz Inde Navarrete. Lo que sí hay es un nuevo ‘Sprite’.

A partir del 15 de octurbe podemos encontrar en Fortnite el Espíritu Sauce del deseo inspirado en el objeto máldito de la película Obsesión. Resulta bastante útil porque extrae los espíritus equipados de los enemigos al eliminarlos y empuja a los enemigos cercanos cuando al recibir daño. Pero tiene un lado oscuro. Si nos desequipamos este espíritu, se pondrá «celoso» y marcará nuestra ubicación en el mapa a todos los rivales.

Este es un ‘crossover’ oficial y se supone que el diseño del ‘Sprite’ imita la caja de Sauce del deseo de la película.

Parece que algunos están decepcionados con el resultado del ‘crossover’ de Obsesión con Fortnite porque de verdad esperaban una skin de Nikki o al menos usar el Sauce del Deseo como objeto Mítico en lugar de ser un Espíritu. En todo caso, no va a estar disponible por mucho más tiempo, la actual temporada temática de videojuegos y la ambientación y objetos de Halloween abandonarán la batalla campal el 31 de octubre de 2026, día en que empieza una nueva temporada.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.