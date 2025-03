Así es la nueva skin de Lara Croft en Fortnite, inspirada de Tomb Raider: The Angel of Darkness

Una de mis mayores frustraciones como jugador de Fortnite es que no tengo la skin de uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos, Lara Croft, porque era exclusiva de un pase de temporada viejo. Ese atuendo no volverá, pero de todas maneras podré encarnar a Lara Croft en la batalla campal gracias a la nueva skin sacada de Tomb Raider: The Angel of Darkness, el juego de 2003 para PS2 que recientemente volvió a estar disponible gracias a la colección Tomb Raider IV-V-VI Remastered.

Conocemos esta nueva skin gracias al siempre confiable informante ShiinaBR. Su existencia ya se había filtrado hace algunos días, pero ya podemos ver cómo luce en el juego, cuándo llega a la tienda y que objetos cosméticos la acompañarán.

Sin más preámbulos, la nueva skin de Lara Croft de Tomb Raider: The Angel of Darkness en Fortnite y sus estilos alternativos:

Los objetos cosméticos que acompañarán a este atuendo en su lote son los siguientes:

Mochila retro cartera de la cazadora de tumbas

Gesto Scion atlante

Papel Legado de Croft

Pico Chirugai

Vehículo Jeep Wrangler Rubicon de Tomb Raider

La mayoría de estos objetos cosméticos se incluirán en un lote.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la skin de Tomb Raider: Lara Crof en la tienda de Fortnite y cuánto costará?

De acuerdo al informante iFireMonkey, la skin llegará a la tienda el viernes 14 de marzo de 2025 a las 7:00 p.m. (hora Colombia), 6:00 p.m. (hora México). Los precios serán los siguientes:

Atuendo Lara Croft : 1500 Monedas V

: 1500 Monedas V Lote de Lara Croft: 2200 Monedas V

2200 Monedas V Jeep Wrangler Rubicon x Tomb Raider : 2200 Monedas V

: 2200 Monedas V Mochila retro: 300 Monedas V

Es una lástima que no sea la skin original que vimos en el pasado pase de batalla, pero al menos el personaje está de regreso.