Así es My Time at Evershine, el primer juego anunciado para la eventual Nintendo Switch 2

Pathea Games, los creadores de My Time at Portia y My Time at Sandrock han anunciado su nueva entrega de la franquicia. Esta se titulará «My Time at Evershine» y el estudio promete llevar a su serie de juegos a una nueva etapa. Esto introduciendo elementos más profundos de juego de rol y una mayor inmersión en su mundo.

En qué otras plataformas estará disponible My Time at Evershine, el primer juego anunciado para la sucesora de Nintendo Switch (2)?

La financiación de My Time at Evershine se llevará a cabo a través de una campaña de Kickstarter, que comenzará el 24 de septiembre. Los desarrolladores han estimado que este juego podría tener un presupuesto similar al de My Time at Sandrock, el cual se estima que sobre pasa los 12 millones de dólares. Esto indica la escala y ambición que Pathea Games tiene para My Time at Evershine.

En cuando a las consolas a las que llegará My Time at Evershine, Pathea Games ha confirmado que el juego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC vía Steam y en la eventual Nintendo Switch 2, la sucesora de la primera consola híbrida de Nintendo.

¿Cómo es My Time at Evershine?

En My Time at Evershine, los jugadores asumirán el papel de gobernador de un asentamiento fronterizo, enfrentándose a desafíos y construyendo una nueva comunidad. Esta vez, la narrativa tendrá un antagonista más definido, lo cual va en resonancia con la evolución que profesa el estudio que tendrá esta nueva entrega.

Una de las novedades que tendrá My Time at Evershine es la introducción de un sistema de gestión de personajes más profundo. En este, los jugadores podrán reclutar y personalizar a sus seguidores a los que podremos asignarle tareas. Todo esto mientras se fortalecen nuestra relación ellos. Los entusiastas de la personalización encontrarán en la versión para PC de My Time at Evershine un completo soporte para mods, tanto en modo individual como en cooperativo. Esto permitirá a la comunidad crear y compartir una gran variedad de contenido personalizado, ampliando la vida del juego de Pathea Games.

Vía: Gematsu