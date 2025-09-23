Así es OD ‘KNOCK’, el sucesor espiritual de PT de Kojima Productions y Xbox Studios

Durante el evento Beyond The Strand, el cual celebra el décimo aniversario de Kojima Productions desde que el director japonés dejo Konami, fue revelado el primer tráiler oficial de OD ‘KNOCK’. Este es el juego que Kojima Productions anunció en The Game Awards 2023, que desarrollan junto a Xbox Studios y el director Jordan Peele.

¿Es OD ‘KNOCK’ el sucesor espiritual de Silents Hills (PT )?

Desde la forma en la que fue presentado —hace dos años— junto con las teorías que se armaron por algunas letras escondidas en el primer vistazo que tuvimos a OD ‘KNOCK’, los fanáticos de Hideo Kojima han señalado que este proyecto se puede tratar de una secuela espiritual de PT. Este, para los que no recuerdan, fue el nombre del teaser jugable del cancelado Silent Hills. Sin embargo, el tráiler revelado en el evento de aniversario de Kojima Productions nos ha mostrado que estas suposiciones no eran descabelladas. Ya que, en el tráiler de OD ‘KNOCK’ se puede apreciar el ADN del teaser jugable (PT) que tomo por sorpresa a la industria hace más de una década.

¿Qué se sabe de la historia y lanzamiento de OD ‘KNOCK’?

La atmosfera de terror psicológico será nmersiva en OD ‘KNOCK’.

Aún se desconoce cuál será la historia de OD ‘KNOCK’. No obstante, el tráiler muestra un momento de tensión en el que el personaje protagonista es atacada por una figura sombría. A pesar de que el proyecto había mantenido un bajo perfil en los últimos años —en parte debido a que Death Stranding 2 era la prioridad— el nuevo adelanto confirma que el juego sigue en desarrollo activo.

En cuanto a su disponibilidad, se ha confirmado que OD ‘KNOCK’ llegará a consolas Xbox de actual generación y PC. No obstante, Phil Spencer mencionó que se está preparando para que OD ‘KNOCK’ pueda estar disponible “en todas partes”. Así que, no es descabellado pensar que el título de terror psicológico de Hideo Kojima pueda llegar también a PlayStation.

Fuente: Kojima Productions