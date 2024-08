Así es One Piece Grand Arena, el juego de los sombrero de paja en Roblox

Durante la transmisión oficial del One Piece Day, Bandai Namco reveló un tráiler de una experiencia oficial que ellos están desarrollando para el juego Roblox. Este nuevo «juego» dentro de Roblox se llama One Piece Grand Arena.

¿Cuándo es el lanzamiento de One Piece Grand Arena en Roblox?

El tráiler de la experiencia One Piece Grand Arena ha revelado que el lanzamiento de este juego en la plataforma de Roblox será en invierno del 2024. Adicionalmente, Bandai Namco ha confirmado que en One Piece Grand Arena, los jugadores podrán usar los poderes delos personajes del universo creado por Eiichiro Oda en intensas batallas que enfrentarán a un total de 20 jugadores por servidor.

Algunos fanáticos en redes pensaban que primero verían la llegada de una experiencia así de One Piece en Fortnite en vez de Roblox.

Bandai Namco no reveló mayor información sobre la experiencia que One Piece que están desarrollando en Roblox. Sin embargo, compartieron un servidor de Discord donde estarán dando más detalles sobre la llegada y las características que tendrá la experiencia de Roblox de One Piece llamada Grand Arena.

【#ONEPIECEDAY'24配信中】



実写版ルフィ役の

イニャキさんから動画が到着🏴‍☠️



日本にいるファンの皆さんを想い、

日々勉強中の日本語で

メッセージを届けてくださいました!



👇生配信をみる👇https://t.co/dsZOc5eRa8#ONEPIECE#実写のワンピ#ネトフリワンピ pic.twitter.com/PX204lNMVF — ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) August 10, 2024 Junto al anuncio de cuándo sale la experiencia de One Piece para Roblox fue compartido un saludo de Iñaki Godoy.

Durante el One PieceDay del 2024, Iñaki Godoy —quién personifica a Monkey D. Luffy en el ‘live action’ de Netflix— envío un saludo a los asistentes. En este, el actor Latinoamericano en japonés pidió disculpas a los fanáticos por no poder asistir al evento. Ya que se encuentra en medio de las grabaciones de la segunda temporada del ‘live action’ de One Piece para Netflix.

Aún se esperan más anuncios importantes durante el One Piece Day del 2024. Así que en GamerFocus estaremos al pendiente de traerles todas las actualizaciones y noticias relevantes que se den durante el evento que celebra la obra de Eiichiro Oda.

Fuente: cuenta oficial de One Peice, en X, antes Twitter