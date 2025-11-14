Así es Stella Montis, el nuevo mapa para ARC Raiders

El evento activo de Arc Raiders, “Breaking New Ground”, se puede definir como un ejercicio de cooperación masiva diseñado para la expansión territorial. Ya que, en su fase inicial, exigió a la comunidad global la donación de recursos básicos (como piezas de metal o químicos) para reconstruir los túneles de acceso.

¿Cómo se desbloqueó Stella Montis, el nuevo mapa para ARC Raiders?

Este esfuerzo colectivo ha sido completado en un tiempo récord a pesar de las altas demandas impuestas por los desarrolladores de ARC Raiders dio como resultado el desbloqueo de Stella Montis. Esta nueva zona se incorpora al Rust Belt como el quinto mapa jugable. Stella Montis se distingue por ser un complejo de investigación y una base militar en las montañas, que cuenta con un entorno estructural distinto a las anteriores regiones del juego. Los jugadores que contribuyeron al máximo fueron recompensados con 900 Méritos, una moneda para la siguiente etapa, como incentivo temprano al desbloqueo de esta nueva zona.

La siguiente etapa que enfrentarán los jugadores de ARC Raiders es una prueba de resistencia individual llamada “Staking Our Claim”. Esta fase opera como una pista de progreso (similar a un pase de batalla) con 24 recompensas, desde cosméticos del traje Striker y modificaciones de armas épicas cuyo premio final requiere 3.600 Méritos. La progresión es simple: cada 100 puntos de Experiencia obtenidos en cualquier mapa se traducen en 1 Mérito. Esta mecánica garantiza que, la nueva zona Stella Montis impulse la jugabilidad. Además, la obtención de recompensas se mantiene accesible a través de toda la experiencia de juego hasta el 7 de diciembre. En esencia, la meta es similar a la anterior. Sin embargo, en esta ocasión es una prueba de dedicación diaria. En esta, la XP acumulada es el recurso común que los jugadores deben acumular para continuar a la siguiente fase.

Fuente: canal oficial de ARC Raiders en YouTube