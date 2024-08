Así es Warside, porque ya tenemos Advance Wars en casa

El desarrollador Lavabird y First Break Labs revelaron Warside, un juego de estrategia táctica que no disimula ni un poco su diminuta inspiración en Advance Wars. Aunque no hay una fecha de lanzamiento específica para el juego, Warside llegará pronto a Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y Steam. Con más de 30 misiones en su campaña para un jugador y más de 25 tipos de unidades militares. Tendrá modo cooperativo local y en línea, pero los jugadores también pueden luchar entre sí en partidas PvP.

No es precisamente algo malo que un juego como Warside se inspire en Advance Wars, pues Wargroove hizo lo mismo en el pasado y Advance Wars recibió un ‘remake’ para Switch pero no una nueva entrega. WayForward se encargó de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, mas nos encantaría que Intelligent Systems volviese a darle espacio a la guerra avanzada en Nintendo Switch o la consola sucesora.

Estas son las características de Warside:

Juego intuitivo por turnos con una sensación familiar para los fanáticos de los clásicos.

12 comandantes jugables, cada uno con habilidades pasivas y poderes de batalla únicos.

Controla más de 25 tipos de unidades. Lucha simultáneamente por tierra, aire y mar con fuerzas terrestres, aeronaves y unidades navales.

Unidades exclusivas de cada facción con mecánicas específicas para cada facción.

Campaña para un jugador con más de 30 misiones.

Biomas de bosque, desierto y nieve, además de los páramos tóxicos.

Desafía a amigos y enemigos con batallas multijugador. Se admite juego local y por internet.

Diseña tus propios mapas con el editor de misiones integrado para uno y varios jugadores.

