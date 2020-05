Así fue como Akira Yamaoka se unió a la producción de The Medium

Los fans de los juegos de terror tuvieron una probadita de lo que se viene para Xbox Series X con el próximo título de Bloober Team, The Medium. Los creadores de Layers of Fear y Blair Witch contarán con la participación musical del icónico compositor Akira Yamaoka.

Yamaoka es conocido por su trabajo en juegos como Silent Hill y Shadows of the Damned. Sus trabajos combinan el downtempo con el rock industrial junto a un diseño de sonido aterrador y atmosférico. El diseñador en jefe de Bloober, Wojciech Piejko, le contó a Gamespot de cómo lograron ponerse en contacto con el compositor para crear la banda sonora de The Medium.

“Nosotros crecimos jugando Silent Hill. Cuando nos pusimos en contacto con Akira Yamaoka, estaba tan emocionado como nervioso”, comenta Piejko. “Lo conocimos después de Tokyo Game Show. Akira vino a conocernos y estaba sin su agente, así que pensé ‘bueno, esto será una gran velada’ y le mostramos nuestro juego. Le dijimos que estábamos trabajando en Blair Witch y The Medium y le preguntamos si le gustaría componer para alguno de nuestros títulos”.

“Se puso los audífonos y vio la jugabilidad”, afirma Piejko. “Yo estaba ahí nervioso pensando que ojalá le guste”. Luego del suspenso, Piejko cuenta que Yamaoka se quitó los audífonos e inmediatamente les dijo que le gustaría trabajar en los dos juegos. Algo con lo que el diseñador en jefe reaccionó con júbilo.

El acuerdo se logró para The Medium e incluso se puede oir una de los temas que ha compuesto para el juego, incluyendo un detrás de cámaras en donde se puede ver a Akira Yamaoka con el equipo, confirmando la asociación. Según Piejko, Yamaoka ha visitado el estudio de Bloober Team en Polonia en tres ocasiones para jugar el juego con ellos. Más allá de su relación profesional, los desarrolladores no pueden evitar volverse fans teniendo a una gran celebridad a su lado.

The Medium es un juego de terror que se separa de la fórmula con una jugabilidad en tercera persona. Los jugadores tendrán que navegar entre el mundo de los vivos y el plano espiritual para investigar la muerte de un niño. Esa distinción se hará clara en la música, según Bloober.

El juego aún no tiene fecha de lanzamiento.

Fuente: Gamespot