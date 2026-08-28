Videojuegos

Así fue la inauguración de la convención Pokémon XP 2026 en San Francisco

El festival más grande para los pokémaniacos.

Julian Ramirez
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Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El viernes 28 de agosto empezó en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, la celebración de Pokémon XP 2026. Esta es una gran celebración de Pokémon llena de actividades, merchandising y donde además se lleva a cabo el Campeonato Mundial de varios juegos de la franquicia. GamerFocus tiene el honor de estar presente allí y queremos compartir con ustedes detalles de la bella ceremonia de apertura.

Todo comenzó con un adorable video en el que una Pikachu y un Pikachu, con ayuda de Jirachi, toman trajes de astronauta y de rey para recorrer una galaxia llena de Pokémon hasta llegar a San Francisco. Pueden verlo a continuación.

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Luego, una orquesta comenzó a tocar algunas de las melodías más icónicas de la serie de videojuegos mientras unos bailarines danzaban a su ritmo. Todo acompañado de escenas memorables de cada uno de los juegos principales desde Pokémon Gold/Silver hasta Pokémon Scarlet/Violet. Aquí lo tienen a continuación para que lo disfruten.

También tenemos algunas fotos de esta presentación.

Tras la ceremonia dio comienzo el Campeonato Mundial de Pokémon (pueden seguir nuestra cobertura de éste aquí) y continuaron paneles sobre la nueva serie animada Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu, Pokémon Pokopia; entrevistas con el CEO de The Pokémon Company y mucho más.

Sigan pendientes de GamerFocus para conocer más sobre la celebración de Pokémon XP.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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