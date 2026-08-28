Así fue la inauguración de la convención Pokémon XP 2026 en San Francisco

El viernes 28 de agosto empezó en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, la celebración de Pokémon XP 2026. Esta es una gran celebración de Pokémon llena de actividades, merchandising y donde además se lleva a cabo el Campeonato Mundial de varios juegos de la franquicia. GamerFocus tiene el honor de estar presente allí y queremos compartir con ustedes detalles de la bella ceremonia de apertura.
Todo comenzó con un adorable video en el que una Pikachu y un Pikachu, con ayuda de Jirachi, toman trajes de astronauta y de rey para recorrer una galaxia llena de Pokémon hasta llegar a San Francisco. Pueden verlo a continuación.
Luego, una orquesta comenzó a tocar algunas de las melodías más icónicas de la serie de videojuegos mientras unos bailarines danzaban a su ritmo. Todo acompañado de escenas memorables de cada uno de los juegos principales desde Pokémon Gold/Silver hasta Pokémon Scarlet/Violet. Aquí lo tienen a continuación para que lo disfruten.
También tenemos algunas fotos de esta presentación.
Tras la ceremonia dio comienzo el Campeonato Mundial de Pokémon (pueden seguir nuestra cobertura de éste aquí) y continuaron paneles sobre la nueva serie animada Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu, Pokémon Pokopia; entrevistas con el CEO de The Pokémon Company y mucho más.
Sigan pendientes de GamerFocus para conocer más sobre la celebración de Pokémon XP.