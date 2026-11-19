GTA 6 es un juego cargado de contenido a través de misiones principales y actividades alternas por todo Leonida. Sin embargo, un aspecto que cambia con respecto a anteriores entregas es la forma de alcanzar el 100% del juego sin forzar al jugador a llenar listas de tareas. Lo primero es comprender los dos tipos de porcentajes que veremos en GTA 6 y el requisito de completar la historia de Jason y Lucía.

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El porcentaje principal de GTA 6, mismo que se ve en el menú interno del juego y en los archivos de guardado automáticos o manuales, se refiere a la historia de Jason y Lucía que solo aumenta al completar misiones de la trama mayor. Pero no cualquier tipo de misiones, pues las individuales exclusivas para Lucía o Jason en realidad no aportan mucho al porcentaje grande, en ciertos casos solo un 1%. En su lugar, las que continúan la cruzada de Jason y Lucía a través de Leonida y los grandes golpes, ayudan a empujar los capítulos de GTA 6.

Las actividades opcionales y coleccionables como tarjetas, registro de animales, vehículos, armas y lugares icónicos, entre otros, hacen parte de un porcentaje separado que durante la historia principal se encuentra bloqueado y solo se desbloquea al completarla. Este vendría siendo el porcentaje de los completistas, pero al solo desbloquearse después de la historia, le quita un peso enorme a los jugadores que no quieren perderse en esos oscuros campos como el de los cazadores de trofeos. En especial cuando GTA 6 contiene tal cantidad de registros por «coleccionar». Esto no es para «rushear» ni ‘speedrun’, o por lo menos no con gusto.

Rob Nelson, codirector de Rockstar North, señaló previamente que el objetivo con estos dos porcentajes separados por la historia, era evitar que los jugadores sintieran la necesidad de detenerse a realizar cada tarea mientras avanzaban en la trama. La intención con GTA 6 es alejarse de muchas de las filosofías tradicionales de los juegos de mundo abierto, optando por un diseño que evita las listas de tareas, con ciertas concesiones en pequeñas partes.

Esta decisión es comprensible cuando apreciamos el tamaño del mapa de Leonida y todo lo que ofrece dentro y fuera de Vice City a través de sus cinco Condados. Así que, es tu decisión, si dejar que la historia conjunta de Jason y Lucía espere mientras buscas secretos en todos los rincones e interiores, o te dedicas a la trama como Rockstar Games pretende.