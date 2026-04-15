Así luce Absolute Batman en el nuevo juego LEGO Batman: El legado del caballero de la noche

Desde que apareció en los cómics en 2024, Absolute Batman se ha convertido en una de las más llamativas versiones alternativas del Caballero de la noche gracias a su exagerado traje y a las monstruosas versiones de sus enemigos. Por supuesto, esta versión tan popular de Batman no se podía quedar por fuera de su próximo juego y ya podemos confirmar que tendremos un traje ‘Absolute’ en LEGO Batman: El legado del caballero de la noche.

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Absolute Batman y Absolute Catwoman fueron revelados como personajes jugables en un nuevo video publicado en el canal oficial de Warner Bros. Games en YouTube. En este tenemos a Scott Snyder —escritor de la serie de cómics— sorprendido por la apariencia de los personajes y la forma en que los «tradujeron» al mundo lego.

Como pueden ver, este traje tiene el curioso «murciélago gordo» como emblema en el pecho y las hombreras con picos que hicieron tan icónico a este traje del famoso superhéroe.

Por su parte, Absolute Catwoman retiene el curioso casco de esta nueva versión.

Podremos jugar con las versiones ‘Absolute’ de ambos personajes cuando LEGO Batman: El legado del caballero de la noche salga a la venta en PS5, Xbox Series X|S y PC el viernes 22 de mayo de 2026 y en una fecha futura en Nintendo Switch 2.

Recuerden que a diferencia de anteriores juegos de LEGO Batman, este será un título de mundo abierto con una jugabilidad que recuerda la saga Arkham. Estará aún más inspirado en todas las eras del cómic, series, juegos y películas protagonizadas por el hombre murciélago.