Así luce en Fortnite la skin del Ciervo del juego de Roblox 99 Noches en el Bosque y sus objetos cosméticos

No es la primera vez que personajes popularizados en Roblox llegan a Fortnite —en el pasado vimos los horribles ‘brainrots’ hechos por IA convertirse en atuendos— pero aprovechando el mes de las brujas tendremos uno que si luce bien: la skin del Ciervo del popular juego 99 Noches en el Bosque (99 Nights in the Forest).

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Este atuendo se pondrá a la venta en la tienda del juego junto a un lote de objetos cosméticos en la noche del viernes 9 de octubre de 2026, pero gracias a mineros de datos como FireMonkey ya podemos ver cómo se ve y qué tendrá.

Lo más interesante de la skin del Ciervo de 99 Noches en el Bosque es que será reactiva a la hora del día. Dependiendo de si en la partida es de día o de noche presentará cambios en su apariencia.

Estos efectos se pueden activar o desactivar a gusto.

Además de la skin, el lote de 99 Noches en el Bosque (99 Nights in the Forest) en Fortnite incluirá los siguientes objetos.

Mochila retro Salven al Ciervo

Pico Hacha vieja

Gesto Fogata apaciguante

Papel Ojos del Ciervo

Somos muy críticos de los sistemas de monetización tanto de Roblox como de Fortnite, pero como mínimo debemos aceptar que esta skin luce bastante bien.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para las plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.