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Así luce en Fortnite la skin del Ciervo del juego de Roblox 99 Noches en el Bosque y sus objetos cosméticos

El ciervo tiene hambre esta noche. Hambre de una victoria campal.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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No es la primera vez que personajes popularizados en Roblox llegan a Fortnite —en el pasado vimos los horribles ‘brainrots’ hechos por IA convertirse en atuendos— pero aprovechando el mes de las brujas tendremos uno que si luce bien: la skin del Ciervo del popular juego 99 Noches en el Bosque (99 Nights in the Forest).

Este atuendo se pondrá a la venta en la tienda del juego junto a un lote de objetos cosméticos en la noche del viernes 9 de octubre de 2026, pero gracias a mineros de datos como FireMonkey ya podemos ver cómo se ve y qué tendrá.

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Lo más interesante de la skin del Ciervo de 99 Noches en el Bosque es que será reactiva a la hora del día. Dependiendo de si en la partida es de día o de noche presentará cambios en su apariencia.

Estos efectos se pueden activar o desactivar a gusto.

Además de la skin, el lote de 99 Noches en el Bosque (99 Nights in the Forest) en Fortnite incluirá los siguientes objetos.

  • Mochila retro Salven al Ciervo
  • Pico Hacha vieja
  • Gesto Fogata apaciguante
  • Papel Ojos del Ciervo

Somos muy críticos de los sistemas de monetización tanto de Roblox como de Fortnite, pero como mínimo debemos aceptar que esta skin luce bastante bien.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para las plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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