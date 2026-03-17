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Todo sobre Mina, la ídolo virtual de K-Pop de Dead by Daylight y versión femenina de El Embaucador

Embaucadora, traicionera, sexy.

Julian Ramirez
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El nuevo capítulo ‘ALL-KILL Comeback’ con el superviviente Tae-Young y el nuevo mapa ya está disponible en Dead by Daylight y aunque no trae un nuevo asesino, es protagonizado por nuestra estrella de K-pop psicópata El Embaucador que ahora tiene una versión femenina llamada Mina.

Aunque Mina es una skin para Ji-Woon Hak y por lo tanto tiene sus mismas habilidades, tiene su propia historia y su propia voz. Ella es una «ídolo virtual» de K-Pop creada por Kwon Tae-Young por orden de su disquera y basada en el talento y la personalidad del Asesino que conocemos como El Embaucador, El Traicionero o El ‘Trickster’. Tras descubrir lo que estaban haciendo, Ji-Woon se enfurece e intenta asesinar al joven productor, pero la Niebla termina absorbiéndolo. Al despertar en el reino del Ente, Tae-Young descubre que su creación, Mina, ha cobrado vida y quiere acabar con la suya.

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Pueden leer ustedes mismos la historia de estos personajes en el webtoon oficial de Dead by Daylight. También lanzaron un video musical con partes de la historia para celebrar el lanzamiento del nuevo capítulo.

Pero lo que de verdad nos interesa es ver cómo luce Mina dentro del juego. Estas son las imágenes de esta skin en la tienda de DbD. Para poder jugar con ella deben tener desbloqueado al asesino El Embaucador y comprarla con 1755 Células Auricas.

También pueden ver un video del memento mori (animación de ejecución) exclusivo de esta skin a continuación, cortesía de la cuenta de Twitter DBDInfoEs.

Finalmente, para celebrar la llegada de la skin de Mina —la versión femenina de El Embaucador— a Dead By Daylight, podremos conseguir algunos objetos cosméticos gratis entre el martes 17 y el martes 31 de marzo de 2026. Lo que tenemos que hacer es vincular nuestra cuenta del juego con Twitch y ver partidas durante cierto número de horas para desbloquearlos.

  • Colgante Figura de Mina – Ver partidas por una hora
  • Banner ‘Callejón sin salida’ – Ver partidas por tres horas
  • Buso para Kwon Tae-Young – Ver partidas por seis horas

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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