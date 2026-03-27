Así lucen el traje y accesorios de Silent Hill f en la colaboración oficial con Fatal Frame II Remake

Es verdad que estamos saturados de ‘crossovers’ en los videojuegos, pero hay algunos que tienen tanto sentido que no podemos sino apreciar lo bien que encajan. Ese es el caso de Silent Hill f y Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, dos títulos de terror con mucho sabor japonés que están estrenando una colaboración.

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Ambos juegos van a recibir contenido inspirado en el otro y aunque todavía no ha llegado la actualización al título de Konami, tenemos disponible la de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake que agrega los siguientes objetos inspirados en Hinako Shimizu de Silent Hill f.

Traje Uniforme escolar marinero azul para Mio

Accesorio Enmascarado para Mio

Accesorio Enmascarado para Mayu

Estos objetos están disponibles desde el jueves 27 de marzo de 2026. Pueden ver cómo lucen en el siguiente video.

Aunque los objetos de este ‘crossover’ son gratis, no aparecerán automáticamente en el juego. Debemos buscar y descargar el DLC gratuito de la tienda digital de la plataforma que usamos: PSN Store, Nintendo eShop, Xbox Store o Steam.

Esperamos tener pronto detalles sobre «el otro lado» de esta colaboración, que en teoría nos permitirá vestir a Hinako de Silent Hill f con el traje inicial de Mio Amakura de Fatal Frame II.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake es un juego de terror tipo ‘survival horror’ basado en el juego para PS2 y Xbox lanzado originalmente en 2003. El remake ya esta disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.