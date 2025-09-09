Así lucen las nuevas skins Viktor Heraldo de las Máquinas, Karthus, Aurora y Zilean Arcana en LoL

La combinación de tecnología y hechicería que hace tan intrigante el ‘lore’ de League of Legends está bien reflejado en los aspectos que llegarán en el próximo parche de actualización. Ya podemos conocer la esperada skin Heraldo de las Máquinas para Viktor, así como los nuevos aspectos de la colección ‘Arcana’ que recibirán Karthus, Aurora y Zilean en LoL este mes. Lo mejor de todo es que algunos jugadores van a recibir una de ellas gratis.

Empecemos, como siempre, viendo el espectacular arte ‘splash’ de cada uno de estos nuevos diseños.

También podemos ver cómo lucen en acción en el juego gracias a estos videos publicados por las cuentas oficiales de League of Legends para Latinoamérica en redes sociales.

La visión original de la gloriosa evolución.

Hay un patrón en nuestro mundo… si tienes la visión para verlo.



Las nuevas skins Viktor Heraldo de las Máquinas, Karthus Arcana, Aurora Arcana y Zilean Arcana llegarán a LoL junto con el parche de actualización 25.19 el miércoles 24 de septiembre de 2025. Si quieren probarlos antes, desde ya están disponibles en el servidor de pruebas (PBE).

Aunque no lo hemos confirmado oficialmente, todo apunta a que estos aspectos serán de rareza Épica y se podrán comprar en la tienda por 1350 RP. Sin embargo, los verdaderos ‘Viktor mains’ no tendrán que pagar por la de su personaje favorito: Todos los jugadores que hayan alcanzado Maestría 5 o superior con Viktor antes del 4 de agosto de 2025 recibirán la skin Heraldo de las Máquinas completamente gratis.

Viktor es un personaje que ha ganado mucha popularidad en los últimos años gracias a su presencia en la excelente serie animada Arcane. No dudamos que no son pocos los que recibirán este regalo.