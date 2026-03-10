Videojuegos

Así lucen las skins de 2B, A2, 9S y demás personajes de Nier Automata en Overwatch

La reina de los 'crossovers' se une a Overwatch.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Hace unos días revelamos que Overwatch tendría una colaboración con Nier Automata que nos permitiría convertir a los personajes del juego en los atractivos androides de YorHa y sus enemigos. Este ‘crossover’ finalmente está disponible, así que ya podemos dar una mejor mirada a estas nuevas skins.

Los nuevos atuendos legendarios en cuestión son:

- Publicidad -
  • Aspecto de 2B para Kiriko
  • Aspecto de A2 para Vendetta
  • Aspecto de 9S para Wuyang
  • Aspecto de Comandante White para Mercy
  • Aspecto de Adam para Lifeweaver

Además de las skins de 2B, 9S y compañía, hay varios objetos cosméticos inspirados en Nier Automata también son parte de los lotes de esta colaboración en la tienda de Overwatch. Entre estos están tarjetas de presentación e íconos de jugador de cada uno de los personajes con los atuendos legendarios y los siguientes objetos:

  • Spray Emblema del Concilio de la Humanidad
  • Spray Kiriko 2B
  • Spray Espada tipo 4O
  • Spray Flor mecánica
  • Spray Emblema de YoRHa
  • Gesto Acariciar pod
  • Gesto Bienvenida de Adán
  • Gesto Planear con pod
  • Amuletos de armas YoRHamari
  • Línea de voz Bienvenida de Adán
  • Línea de voz Hackeo de 9S
  • Línea de voz Pose de 2B
  • Línea de voz Gloria a la humanidad
  • Línea de voz Pose de A2

La verdad es que todas estas skins de Nier Automata lucen muy bien en Overwatch, pero hay algo que tenemos que criticar fuertemente por más que queramos jugar con Kiriko y Vendetta transformadas en 2B y A2: su precio. El lote de cada skin cuesta 2,800 Monedas y el pack con todas las cinco cuesta 6,900 Monedas. Es un precio demasiado alto que tristemente se ha vuelto el estándar para las colaboraciones.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante skin y Battle.net. Se puede jugar en consolas de la actual generación mediante retrocompatibilidad.

"Become as gods"

Skins y fecha de la colaboración entre Overwatch y Nier: Automata
 Skins y fecha de la colaboración entre Overwatch…
Habrá una presentación especial para celebrar los nueve años de Nier: Automata y los fans esperan noticias sobre un nuevo juego
 Habrá una presentación especial para celebrar los nueve…
2B y Tifa se encontrarán en la colaboración de FFVII: Ever Crisis con Nier Automata
 2B y Tifa se encontrarán en la colaboración…
Call of Duty: Mobile tendrá una colaboración con Nier Automata en su temporada 5: nuevo mapa, arma y más
 Call of Duty: Mobile tendrá una colaboración con…
La IA acabaría con todos los desarrolladores de juegos en 50 años, de acuerdo con director de NieR: Automata
 La IA acabaría con todos los desarrolladores de…
Fecha y trajes de la colaboración de Nier Automata con Stellar Blade, modo foto
 Fecha y trajes de la colaboración de Nier…
Más de:
Overwatch Overwatch
Fecha, hora y cómo ver la presentación Minecraft Live sobre la actualización ‘Pequeña Invasión’
Roblox códigos de Baloncesto: Cero (marzo 2026)
Estos serán los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para marzo de 2026 según una filtración
Yoshi y el libro misterioso ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler
Capcom anuncia los planes que tienen para el contenido DLC de Resident Evil Requiem
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Fecha, hora y cómo ver la presentación Minecraft Live sobre la actualización ‘Pequeña Invasión’
No hay comentarios

Lo último

One Piece: cómo continuar la historia en el anime o manga luego del final de la segunda temporada del live action de Netflix
Cine y TV
Así cambiará el precio de las Monedas V / Pavos y pases de Fortnite
Videojuegos
«Nunca digas nunca», afirma productor sobre el potencial regreso de The Simpsons: Hit & Run
Videojuegos
Goro Abe, director y diseñador de WarioWare, deja Nintendo para dedicarse a enseñar
Videojuegos