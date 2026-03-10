Así lucen las skins de 2B, A2, 9S y demás personajes de Nier Automata en Overwatch

Hace unos días revelamos que Overwatch tendría una colaboración con Nier Automata que nos permitiría convertir a los personajes del juego en los atractivos androides de YorHa y sus enemigos. Este ‘crossover’ finalmente está disponible, así que ya podemos dar una mejor mirada a estas nuevas skins.

Los nuevos atuendos legendarios en cuestión son:

Aspecto de 2B para Kiriko

Aspecto de A2 para Vendetta

Aspecto de 9S para Wuyang

Aspecto de Comandante White para Mercy

Aspecto de Adam para Lifeweaver

Además de las skins de 2B, 9S y compañía, hay varios objetos cosméticos inspirados en Nier Automata también son parte de los lotes de esta colaboración en la tienda de Overwatch. Entre estos están tarjetas de presentación e íconos de jugador de cada uno de los personajes con los atuendos legendarios y los siguientes objetos:

Spray Emblema del Concilio de la Humanidad

Spray Kiriko 2B

Spray Espada tipo 4O

Spray Flor mecánica

Spray Emblema de YoRHa

Gesto Acariciar pod

Gesto Bienvenida de Adán

Gesto Planear con pod

Amuletos de armas YoRHamari

Línea de voz Bienvenida de Adán

Línea de voz Hackeo de 9S

Línea de voz Pose de 2B

Línea de voz Gloria a la humanidad

Línea de voz Pose de A2

5 Legendary Skins. 2 Iconic Worlds. ✨



🦊 Kiriko x 2B

🌊 Wuyang x 9S

⚔️ Vendetta x A2

🌸 Lifeweaver x Adam

🪽 Mercy x Commander White



Overwatch x Project YoRHa is LIVE NOW 💥 pic.twitter.com/3tbjMfPVXr — Overwatch (@PlayOverwatch) March 10, 2026

La verdad es que todas estas skins de Nier Automata lucen muy bien en Overwatch, pero hay algo que tenemos que criticar fuertemente por más que queramos jugar con Kiriko y Vendetta transformadas en 2B y A2: su precio. El lote de cada skin cuesta 2,800 Monedas y el pack con todas las cinco cuesta 6,900 Monedas. Es un precio demasiado alto que tristemente se ha vuelto el estándar para las colaboraciones.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante skin y Battle.net. Se puede jugar en consolas de la actual generación mediante retrocompatibilidad.