Así lucen las skins de 2B, A2, 9S y demás personajes de Nier Automata en Overwatch

Hace unos días revelamos que Overwatch tendría una colaboración con Nier Automata que nos permitiría convertir a los personajes del juego en los atractivos androides de YorHa y sus enemigos. Este ‘crossover’ finalmente está disponible, así que ya podemos dar una mejor mirada a estas nuevas skins.
Los nuevos atuendos legendarios en cuestión son:
- Aspecto de 2B para Kiriko
- Aspecto de A2 para Vendetta
- Aspecto de 9S para Wuyang
- Aspecto de Comandante White para Mercy
- Aspecto de Adam para Lifeweaver
Además de las skins de 2B, 9S y compañía, hay varios objetos cosméticos inspirados en Nier Automata también son parte de los lotes de esta colaboración en la tienda de Overwatch. Entre estos están tarjetas de presentación e íconos de jugador de cada uno de los personajes con los atuendos legendarios y los siguientes objetos:
- Spray Emblema del Concilio de la Humanidad
- Spray Kiriko 2B
- Spray Espada tipo 4O
- Spray Flor mecánica
- Spray Emblema de YoRHa
- Gesto Acariciar pod
- Gesto Bienvenida de Adán
- Gesto Planear con pod
- Amuletos de armas YoRHamari
- Línea de voz Bienvenida de Adán
- Línea de voz Hackeo de 9S
- Línea de voz Pose de 2B
- Línea de voz Gloria a la humanidad
- Línea de voz Pose de A2
La verdad es que todas estas skins de Nier Automata lucen muy bien en Overwatch, pero hay algo que tenemos que criticar fuertemente por más que queramos jugar con Kiriko y Vendetta transformadas en 2B y A2: su precio. El lote de cada skin cuesta 2,800 Monedas y el pack con todas las cinco cuesta 6,900 Monedas. Es un precio demasiado alto que tristemente se ha vuelto el estándar para las colaboraciones.
Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante skin y Battle.net. Se puede jugar en consolas de la actual generación mediante retrocompatibilidad.