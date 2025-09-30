Así lucen las skins de las Guerreras K-Pop en Fortnite, cuándo llegan a la tienda

El enorme éxito que esta película animada tuvo en Netflix —se convirtió rápidamente en uno de los filmes más populares de su historia— no iba a pasar desapercibido para los videojuegos que tienen constantes ‘crossovers’. No es ninguna sorpresa saber que pronto vamos a tener skins de Rumi, Mira y Zoey de Huntr/x —Las Guerreras K-Pop (KPop Demon Hunters)— en Fortnite, así que vamos a ver cómo lucen en el juego.

Estos son los modelos oficiales de Rumi Mira y Zoey en el juego. Como pueden ver, son bastante fieles a su diseño en la película. La skin de Rumi fue revelada en exclusiva por IGN.

Además de las skins de las tres miembros de Huntr/x, se espera que la colaboración entre Las Guerreras K-Pop y Fortnite incluya también el atuendo de al menos uno de los miembros de los Saja Boys (probablemente Jinu). Todos los atuendos tendrán estilos alternativos y un grupo de objetos cosméticos que se podrán comprar por separado o en lote. Obviamente no van a faltar las Pistas de improvisación con las canciones de la película.

Por si fuera poco, El modo horda regresará con temática de la película bajo el nombre ‘Demon Rush’.

De acuerdo a los informantes, el ‘crossover’ de Kpop Demon Hunters con Fortnite comenzaría el jueves 2 de octubre de 2025. No podemos confirmar aún si ese día llegará solo el modo de juego o desde entonces podremos encontrar las skins en la tienda. Actualizaremos esta nota cuando tengamos más información al respecto.