Así lucen los ‘Aspectos eternos’ de Leona y Diana, las nuevas skins de mayo de 2026 en League of Legends

Ya conocemos tres de las nuevas skins que llegarán a League of Legends en el mes de mayo de 2026 junto con el parche de actualización a la versión 26.11: les presentamos a las vistosas Leona Eterna, Diana Eterna y Diana Eclipse Mítica, representantes de las fuerzas celestiales —Luna Plateada y Sol Dorado— que protegen Runaterra desde tiempos inmemoriales.

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Tanto Leona Aspecto Eterno como Diana Aspecto Eterno y su variante Mítica, Eclipse, estarán disponibles en el juego desde el miércoles 27 de mayo de 2026. Pueden ver como lucen en el siguiente tráiler con sus voces en el doblaje oficial al español de Latinoamérica.

También vamos a mostrarles el arte ‘splash’ de ambos atuendos.

Como ya dijimos, estas skins estarán disponibles en League of Legends desde el 27 de mayo cuando llegue el parche 26.11. Pero si no quieren esperar para probarlas, podrán saltar al PTB o servidor de pruebas donde podrán encontrarlas desde el miércoles 13.

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC