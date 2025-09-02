Así pelea Blitzcrank, el nuevo campeón de 2XKO

El 9 de septiembre inicia la beta cerrada de 2XKO, el juego de pelea 2 Vs.2 de Riot Games. Ahora, a tan solo una semana de lo que para muchos es el lanzamiento del juego de pelea ambientado en el universo de LOL, los desarrolladores del juego han revelado a Blitzcrank, el noveno campeón que estará disponible en la beta cerrada de 2XKO.

¿Cómo pelea Blitzcrank, el nuevo campeón de 2XKO?

El estilo de combate de Blitzcrank en 2XKO se centra en la ofensiva y la presión constante sobre el oponente. Su habilidad distintiva, el “Agarre cohete” de League of Legends, será sin duda un pilar fundamental para iniciar la presión. Ya que, este ataque permite a Blitzcrank atraer a su rival, lo cual le abre la puerta a realizar combos o mix ups.

Una de las características más notables de este movimiento es que el gancho parece ser efectivo incluso si el oponente lo bloquea. El tráiler muestra que, tras bloquear el Agarre cohete, el personaje rival queda en una posición de desventaja, lo que permite a Blitzcrank mantener el turno. Esto es algo fundamental para un personaje que usa agarres. Además, otras de las habilidades del campeón el MOBA como “Puño de poder” y “Campo estático” también hacen su aparición en el tráiler.

También parece que Blitzcrank tiene acceso a su habilidad «Barrera de maná» de League of Legends. En 2XKO, esto parece brindarle a Blitzcrank una mejora temporal que le proporciona armadura mientras conserva la capacidad de hacer lo que quiera.

¿Cuándo sale o será el lanzamiento de 2XKO?

Si bien Riot Games no anunció el lanzamiento oficial del juego, sí confirmó que desde el martes 9 de septiembre, los usuarios de PC podrán acceder a una beta cerrada que se mantendrá activa a medida que va progresando el desarrollo hasta el lanzamiento oficial de 2XKO.

Personajes disponibles en la beta cerrada de 2XKO: