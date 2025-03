Así pelea Kaien Shiba en Bleach: Rebirth of Souls

La semana pasada tuvimos una gran cantidad de información de Bleach: Rebirth of Souls, entre esta la presentación de Kaien Shiba y la revelación del segundo opening del juego. Ahora, Bandai Namco a menos de 20 días del lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls ha revelado el tráiler que explica cómo pelea Kaien Shiba.

Kaien Shiba, en Bleach: Rebirth of Souls, usa el estado de aura de la corriente para aumentar la cantidad de golpes y daño de algunos de los movimientos de Shiba. Los ataques de Kaien Shiba son de media distancia y se caracterizan por ser estocadas. Adicionalmente, el despertar del nuevo personaje de Bleach: Rebirth of Souls es la liberación del shikai «Nejibana».

El despertar, Nejibana, le permite a Kaien Shiba fortalecer sus habilidades y aumentar el rango de las estocadas. Esto si bien no hace una gran diferencia en plan de juego del personaje, si le permite a sus usuarios tener un momento para cambiar el ritmo del combate a su favor.

Personajes y fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls

Desde mitad del 2024 conocemos detalles de Bleach: Rebirth of Souls. Sin embargo, Bandai Namco no había revelado aún la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, no terminamos el 2024 sin conocer la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls, la cual ha quedado programada para el viernes 21 de marzo del 2025.

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

Fuente: Bandai Namco