Así puedes configurar el control de GameCube para juegos de Nintendo 64 en Switch 1 y 2

El lanzamiento de Nintendo Switch 2 trajo consigo una actualización para la aplicación de N64 en Nintendo Switch Online + Expansion Pack, que añade funciones de rebobinar y filtro CRT solo en Switch 2, así como la opción de configurar controles tanto en consolas Switch como en Switch 2. Esto es importante porque, aunque nativamente se pueden configurar controles en opciones del sistema, por este medio solo es posible hacerlo en controles Joy-Con o Pro. Tanto controles terceros USB o los de GameCube por medio del adaptador USB, no se podían volver a ‘mapear’ de esta forma.

Al permitir configurar controles, la aplicación de Nintendo 64 en Switch 1 y 2 obtiene el beneficio adicional de restablecer botones en controles USB, que es como son reconocidos los de GameCube al usar el adaptador. Si bien Switch 2 también se lanzó con unos nuevos controles inalámbricos para los juegos de GameCube –con añadidos botones ZL, Home, Capture y C (GameChat)–, usar los controles originales de GameCube sigue siendo una opción más económica. El control cableado de GameCube ya es oficialmente compatible con cinco generaciones de consolas: GC, Wii, Wii U, Switch y Switch 2.

Los juegos de Nintendo 64 se ven ampliamente beneficiados por esto. Si bien el control cableado de GameCube se puede utilizar en todos los juegos de Switch que no requieran Joy-Con, la falta de ZL y – es crucial en el caso de Nintendo 64. ZL actúa como Z y – como el botón de menú necesario para guardar estados. Esto quiere decir que de no poderse configurar, no sería posible con el control de GameCube disparar en Jet Force Gemini o guardar/cargar estados, además de ingresar al menú. Mario Kart 64 usa tanto Z como C abajo para lanzar objetos, así que no es grave su falta de ZL.

Cómo configurar el control de GameCube en Switch 1 y Switch 2

En este ejemplo, finalmente podemos disparar en Jet Force Gemini con el control cableado de GameCube.

Para configurar el control de GameCube en la actualizada aplicación de Nintendo 64 para Switch y Switch 2, es importante tener en cuenta la posición entre los cuatro puertos. Si el primer puerto tiene Joy-Con, control Pro o el nuevo control inalámbrico de GameCube (nada que ver con WaveBird), desde allí se puede ingresar al menú interno para configurar los otros tres puertos, que pueden ser controles USB o de GameCube cableados. Sin embargo, esto solo aplica a multijugadores, como GoldenEye 007, Mario Party o Mario Kart 64, entre varios.

Si el título es para un solo jugador, es un poco más complejo, pues desde el control cableado de GameCube no puedes acceder al menú interno para configurar los botones. Primero necesitas ingresar a dicho menú en la aplicación de Nintendo 64 con Joy-Con o control Pro. Al abrir la pantalla de cambiar controles, presiona el botón Home y dirígete al icono de ‘Controles’ en el menú principal de Switch. Ahora presiona L y R al tiempo en el control de GameCube para asignarlo en la posición 1 y regresa a la aplicación de N64 suspendida. La pantalla de cambiar control cambiará como en la imagen superior, con el diseño de un control Pro, pero reconocerá el control cableado de GameCube para cambiar los botones.

También es posible en modo portátil, pero necesitas de dos adaptadores y es un poco ostentoso.

Esta configuración podemos guardarla para el control USB en el puerto 1 y la próxima vez que lo conectemos se aplicará automáticamente el cambio hecho. Sin embargo, para guardar o cargar estados y volver al menú Home, necesitamos los Joy-Con o control Pro, que a su vez desconecta el de GameCube en el puerto 1. Así que puede dar un tanto de trabajo y depende si estas dispuesto a hacer el constante cambio para jugar Nintendo 64 con control de GameCube. Eso sí, con los cambios bien vale la pena, teniendo en cuenta que puedes delegar el Z de N64 al Z de GameCube y tanto L/R como los C amarillos tienen sus mismos equivalentes. Además, la fortaleza del control de GameCube sobre el de N64 es evidente, en especial sus ‘sticks’.