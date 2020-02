Así se ve Need For Speed: Underground con Ray Tracing

La mayoría estará de acuerdo en que Need For Speed: Underground es uno de los mejores juegos que se han creado para la franquicia. 17 años después, el juego sigue teniendo una gran vigencia y aceptación en los círculos del ‘modding’ para PC. Gracias a AMTxDRxRL, los fans pueden disfrutar de Underground con texturas en alta definición y sombreados globales con niebla, pero ahora, el juego tiene una deslumbrante propiedad de la siguiente generación: Ray Tracing.

Un ‘modder’ con el nombre de Stre1itiza ha tomado el mod de Need for Speed: Underground Redux y ha agregado nuevas opciones de sombreado e iluminación con Ray Tracing. El resultado muestra una ciudad más vibrante y brillante que se refleja en los acabados de los vehículos, tal como se puede apreciar en este video (estúpido YouTube, no nos permitió poner el video incrustado)

El video fue capturado a una fluidez de 30 cuadros por segundo, debido a que la función de Ray Tracing pone mucha carga a tarjetas como la GTX 1060, la cual fue usada por Stre1itiza para esta demostración.

Para que vean la abismal diferencia de imagen, aquí hay un video con el material original con ajustes máximos.

Ray Tracing es una tecnología mejora significativamente la iluminación global, brindando luces y reflejos mucho más realistas. Juegos como Quake 2, Wolfenstein: Youngblood y Control han sido adaptados con esta nueva característica y su resultado es simplemente impresionante.

En otras noticias, EA anunció recientemente que la franquicia Need For Speed regresará a Criterion Games y Ghost Games será reestructurada como EA Gothenburg.

Vía: DualShockers