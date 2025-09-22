Así se ve y pelea Joe Higashi en Fatal Fury: City of the Wolves

SNK ha lanzado un nuevo tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves, al peleador de Muay Thai Joe Higashi, el cual es el tercer personaje de la primera temporada de contenido DLC del juego. Si bien, la identidad de los personajes de la primera temporada ya se conocía desde febrero, el tráiler de presentación de Joe Higashi ha revelado algunos de sus movimientos especiales en Fatal Fury: City of the Wolves.

Joe, a pesar de ser un personaje clásico de la serie Fatal Fury, no formó parte del grupo inicial de personajes.

En el tráiler se pueden ver técnicas clásicas de Joe como el Tiger Kick, el Bakuretsuken y su supermovimiento, el Screw Upper. Así que, aquellos que son fieles al personaje, se sentirán como en casa. Eso sí, esperamos que en las pruebas al publico del personaje que se harán en Tokyo Game Show 2025 esta semana podamos ver cómo se integra el estilo de pelea de Joe al sistema actual de Fatal Fury, el cual ha heredado gran parte de su ADN de Garou: Mark of the Wolves; juego en el que no estuvo presente Joe Higashi.

¿Cuándo sale o estará disponible Joe Higashi en Fatal Fury: City of the Wolves?

Según SNK, aquellos que se pregunten cuándo podrán jugar con Joe Higashi en Fatal Fury: City of the Wolves no tendrán que esperar mucho. Ya que, el tercer personaje DLC de City of the Wolves llegará a Fatal Fury a finales de 2025. Sin embargo, con EVO Francia 2025 celebrándose del 10 al 12 de octubre, es probable que no veamos a Joe llegar a Fatal Fury: City of the Wolves si no hasta después de esta fecha.

¿Cuáles son todos los personajes del juego?

Además, el nuevo tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves ha confirmado que Ken tendrá su clásico traje (Gi) de Karate como el segundo atuendo del personaje.

Fatal Fury: City of the Wolves está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrece como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el primer año de contenido DLC por un precio de $182.00 COP. Así que, a continuación, les contamos cuáles son los personajes base y los DLC que llegarán durante el primer año de Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves: Billy Kane Mai Shiranui Terry Bogart



Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves: Andy Bogard – 24 de junio del 2025. Ken Masters – 3 de agosto de 2025. Joe Higashi – lanzamiento final del 2025 Chun Li – lanzamiento invierno 2025 Mr. Big – lanzamiento inicios del 2026



Fuente: SNK.