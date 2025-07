Así se ve y pelea Ken Masters de Street Fighter en Fatal Fury: City of the Wolves

Durante las finales del torneo de Fatal Fury: City of the Wolves en Esports World Cup 2025 (EWC), SNK reveló el tráiler de presentación de Ken Master en el juego. Este es el segundo personaje de la primera temporada de contenido DLC que llegará a Fatal Fury: City of the Wolves y el primero de los dos personajes invitados de Street Fighter al título de SNK.

El tráiler de presentación de Ken Master de Street Fighter en Fatal Fury: City of the Wolves en inglés lo pueden ver en el siguiente enlace.

¿Cuándo sale o estará disponible Ken Masters en Fatal Fury: City of the Wolves?

Según SNK, aquellos que se pregunten cuándo podrán jugar con Ken Masters de Street Fighter en Fatal Fury: City of the Wolves no tendrán que esperar mucho. Ya que, el invitado de Street Fighter —y el segundo personaje DLC de City of the Wolves— llegará a Fatal Fury durante el tercer trimestre del 2025. Sin embargo, con EVO 2025 celebrándose del 1 al 3 de agosto, es probable que no veamos a Ken llegar a Fatal Fury: City of the Wolves si no hasta después de esta fecha.

Adicionalmente, el tráiler de presentación de Ken reveló cómo pelea el personaje de Capcom en el juego de SNK. La versión de Ken retratada por SNK en Fatal Fury: City of the Wolves bebe directamente de la que actualmente se puede ver en Street Fighter 6. Es así que tanto el diseño inicial como sus movimientos pertenecen al más reciente juego de Capcom.

Cada colaboración es un paso más cerca del posible —pero anelado—regreso Capcom Vs. SNK.

SNK describe la historia de Ken Masters en Fatal Fury: City of the Wolves de la siguiente manera:

Un peleador callejero veterano de Metro City que pone en la mira a South Town, buscando cerrar un incidente en el cual fue erróneamente involucrado. Ardiendo en determinación y con una ofensiva incomparable, este antiguo Campeón Nacional de Lucha de EE.UU se cruza en el camino del mismísimo Lobo Legendario—y con ello, las ruedas del destino se ponen en marcha.

Como curiosidad, en el comunicado oficial, SNK dice «En el Modo Arcade se representa la primera reunión entre Ken y Terry, sirviendo como prólogo para sus próximas peleas». ¿Cuáles serán las «próximas peleas que tendrán estos dos personajes?

¿Cuáles son todos los personajes del juego?

Además, el nuevo tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves ha confirmado que Ken tendrá su clásico traje (Gi) de Karate como el segundo atuendo del personaje.

Fatal Fury: City of the Wolves está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrece como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el primer año de contenido DLC por un precio de $182.00 COP. Así que, a continuación, les contamos cuáles son los personajes base y los DLC que llegarán durante el primer año de Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves: Billy Kane Mai Shiranui Terry Bogart



Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves: Andy Bogard – 24 de junio del 2025. Ken Masters – lanzamiento verano 2025 Joe Higashi – lanzamiento final del 2025 Chun Li – lanzamiento invierno 2025 Mr. Big – lanzamiento inicios del 2026



Fuente: SNK