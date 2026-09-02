Así se ven Gambit Apocalypse y Rogue Celestial de la temporada 2 de X-Men ’97 en Marvel Rivals

El final de la segunda temporada de la excelente serie animada X-Men ’97 nos dio versiones muy interesantes de dos personajes muy queridos que pronto se convertirán en skins en Marvel Rivals: Gambit Apocalypse y Rogue Celestial. Vamos a ver cómo lucen en el juego.

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Estos dos atuendos se pondrán a la venta en la tienda del juego a partir de la noche del jueves 3 de septiembre de 2026. Aunque inicialmente no estarán acompañados de animaciones para MVP, estas llegarán más adelante y serán otorgadas sin cargo extra a los jugadores que hayan adquirido los paquetes.

La skin de Gambit representa la apariencia que adoptó cuando Apocalypse se apoderó por completo de su cuerpo al final de la temporada 2 de la serie.

Pueden verlo en acción en Marvel Rivals en el video a continuación.

Push back, fight hard, and take back control. ⚔️



"You mistake weakness for virtue, and that is why you will lose, as you always do!"



Awaken the villain within you with Gambit's X-Men '97 Season 2 inspired costume, appearing for the first time in Marvel Studios' X-Men '97 Season… pic.twitter.com/R9PWqyHgeE — Marvel Rivals (@MarvelRivals) September 2, 2026

Por su parte, la apariencia de Rogue se debe a que tomó el poder de un Celestial para poder salvar a su amado de la influencia de Apocalypse.

Así se ve en acción en el juego:

When grief turns into desperation, there's no stopping her. ⚡



"That's what you do for the people you love!"



Eternalize your loved ones with Rogue's X-Men '97 Season 2 inspired costume, appearing for the first time in Marvel Studios' X-Men '97 Season 2 (2026).



Available:… pic.twitter.com/hPXMg5nzx8 — Marvel Rivals (@MarvelRivals) September 2, 2026

Ahora que Gambit Apocalypse y Rogue Celestial de X-Men ’97 van a estar en Marvel Rivals, ¿qué otras skins de esta u otras series animadas de Marvel les gustaría ver en el juego?

Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.