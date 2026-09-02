Así se ven Gambit Apocalypse y Rogue Celestial de la temporada 2 de X-Men ’97 en Marvel Rivals

El final de la segunda temporada de la excelente serie animada X-Men ’97 nos dio versiones muy interesantes de dos personajes muy queridos que pronto se convertirán en skins en Marvel Rivals: Gambit Apocalypse y Rogue Celestial. Vamos a ver cómo lucen en el juego.
Estos dos atuendos se pondrán a la venta en la tienda del juego a partir de la noche del jueves 3 de septiembre de 2026. Aunque inicialmente no estarán acompañados de animaciones para MVP, estas llegarán más adelante y serán otorgadas sin cargo extra a los jugadores que hayan adquirido los paquetes.
La skin de Gambit representa la apariencia que adoptó cuando Apocalypse se apoderó por completo de su cuerpo al final de la temporada 2 de la serie.
Pueden verlo en acción en Marvel Rivals en el video a continuación.
Por su parte, la apariencia de Rogue se debe a que tomó el poder de un Celestial para poder salvar a su amado de la influencia de Apocalypse.
Así se ve en acción en el juego:
Ahora que Gambit Apocalypse y Rogue Celestial de X-Men ’97 van a estar en Marvel Rivals, ¿qué otras skins de esta u otras series animadas de Marvel les gustaría ver en el juego?
Más sobre el multiverso Marvel
Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.