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Así se ven Gambit Apocalypse y Rogue Celestial de la temporada 2 de X-Men ’97 en Marvel Rivals

Gambito, has cambiado.

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El final de la segunda temporada de la excelente serie animada X-Men ’97 nos dio versiones muy interesantes de dos personajes muy queridos que pronto se convertirán en skins en Marvel Rivals: Gambit Apocalypse y Rogue Celestial. Vamos a ver cómo lucen en el juego.

Estos dos atuendos se pondrán a la venta en la tienda del juego a partir de la noche del jueves 3 de septiembre de 2026. Aunque inicialmente no estarán acompañados de animaciones para MVP, estas llegarán más adelante y serán otorgadas sin cargo extra a los jugadores que hayan adquirido los paquetes.

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La skin de Gambit representa la apariencia que adoptó cuando Apocalypse se apoderó por completo de su cuerpo al final de la temporada 2 de la serie.

Pueden verlo en acción en Marvel Rivals en el video a continuación.

Por su parte, la apariencia de Rogue se debe a que tomó el poder de un Celestial para poder salvar a su amado de la influencia de Apocalypse.

Así se ve en acción en el juego:

Ahora que Gambit Apocalypse y Rogue Celestial de X-Men ’97 van a estar en Marvel Rivals, ¿qué otras skins de esta u otras series animadas de Marvel les gustaría ver en el juego?

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Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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