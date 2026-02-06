Videojuegos

Así se ven Mai, Iori y Nakoruru de KOF en PUBG Mobile

Los personajes de SNK se toman un nuevo juego para dispositivos móviles. Estos son los elementos cosméticos que llegarán junto a ellos.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
A finales de enero conocimos que PUBG Mobile tendrá una colaboración con la franquicia The King of Fighters de SNK. Ahora, la desarrolladora Krafton ha compartido detalles del lanzamiento de la nueva colaboración global para PUBG Mobile, la cual integra elementos estéticos y personajes emblemáticos del universo de KOF.

¿Cuál es el contenido de la colaboración entre PUBG Mobile y The King of Fighters (KOF)?

El evento se centra en la incorporación de tres personajes icónicos del universo SNK. Mai Shiranui, Iori Yagami y Nakoruru, esta última de Samurai Shodown, son los personajes que han sido confirmados para la colaboración entre KOF y PUBG Mobile. A diferencia de otras colaboraciones puramente cosméticas, este evento incluye una variedad de artículos temáticos, los cuales detallamos a continuación:

  • Skins Premium: atuendos completos de Mai Shiranui, Iori Yagami y Nakoruru.
  • Accesorios: revestimientos para armas y la inclusión de Mamahaha —el halcón de Nakoruru— como acompañante.
  • Elementos estéticos: emoticonos y gestos basados en los movimientos característicos de cada uno de los personajes de la colaboración.

Adicionalmente, los usuarios de PUBG Mobile pueden adquirir estos objetos a través de dos vías. La primera, por medio del sistema de gacha (sorteos aleatorios mediante cajas de botín), y la segunda, mediante la compra directa en la tienda virtual por un costo de 600 monedas del juego.

¿Cuándo termina la colaboración?

La colaboración entre PUBG Mobile y The King of Fighters permanecerá activa y accesible para todos los jugadores en las plataformas de iOS y Android hasta el próximo 10 de marzo. Esta colaboración entre PUBG Mobile y un juego de pelea no es un caso aislado. Ya que Krafton ya había colaborado previamente en 2023 con Street Fighter 6 para la versión de PC y consolas. Por otro lado, SNK ha mantenido una estrategia constante de expansión de sus licencias. Esto por medio de múltiples colaboraciones con diferentes títulos para celulares en los últimos años.

Fuente: @PUBGMOBILE

