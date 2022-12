Así se ven Paul, King, Law, Lars, Jack-8 y Jun Kazama peleando en Tekken 8

Durante la gala de The Game Awards 2022, Bandai Namco ha compartido un nuevo tráiler de Tekken 8. Esto era algo que muchos fanáticos esperaban, ya que Harada —un día antes del evento— había dado a entender que un anuncio sobre Tekken 8 sería compartido durante la novena entrega de The Game Awards (2022).

El primer tráiler de Tekken 8 fue revelado durante las finales de EVO 2022.

El contenido del tráiler ha tomado a todos por sorpresa. Esto debido a que no se esperaba ver un trabajo tan avanzado de Tekken 8 por parte de Bandai Namco. En el adelanto se puede apreciar cómo se ven y pelean algunos de los personajes que harán parte del grupo de luchadores iniciales de Tekken 8.

¿Qué personajes estarán harán parte de Tekken 8?

En el nuevo tráiler de Tekken 8 hemos visto peleas en secuencias cinematográficas junto a pequeños cortos de peleas en el motor del juego. Así que si se preguntan cuáles son los personajes que estarán cuándo sea estrenado Tekken 8, les contamos que gracias al tráiler podemos confirmar que Kazuya, Jin, Paul, King, Law, Lars, Jack-8 y Jun Kazama harán parte del grupo de personajes de lanzamiento de Tekken 8.

¿Cuándo sale o saldrá Tekken 8?

El nuevo tráiler de Tekken 8, compartido por Bandai namco durante The Game Awards 2022, no confirma cuándo sale o saldrá este título de Lucha. Sin embargo, por el contenido mostrado en el nuevo tráiler, no es descabellado pensar que Tekken 8 llegará al mercado en algún momento del 2023.

Fuente: canal oficial en YouTube de The Game Awards