Así son las skins de Danny Phantom en Fortnite, esta es la fecha en que llegarán a la tienda

Atravesaba muros, podía volar. Era más singular qué los demás

Hace algunos meses, antes de que llegara la temporada de Los Simpson, algunos informante dijeron que eventualmente íbamos a tener una colaboración entre Danny Phantom y Fortnite. La verdad es que nos olvidamos de ello y por eso nos toma la sorpresa de que las skins de Daniel Fenton y Sam Mason estarán en la tienda del juego en tan solo unos días.

Esta noticia nos llegó mediante una publicación en las redes sociales oficiales del juego. En este corto video nos enteramos cuándo se irán las skins de Naruto y Kakashi de la tienda, cuándo se pondrá a la venta el atuendo de Gogo Yubari de Kill Bill, vemos los nuevos compañeros, la nueva skin Rain, más calzado y nos llevamos la sorpresa sobre el ‘crossover’ con la recordada serie de Nickelodeon.

Como podemos ver en el video, el paquete de Danny Phantom que contiene las skins del protagonista (estilo humano y estilo fantasma) y Sam se pondrá a la venta en la tienda de Fortnite el viernes 5 de diciembre de 2025. Lo tendremos en la tienda en los siguientes horarios:

  • México: 6:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 7:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 9:00 p.m.
  • España: 1:00 a.m. del viernes 12 de diciembre

Veamos cómo lucen estos atuendos.

Al momento de hacer esta nota no conocemos el precio en Monedas V del lote de Danny Phantom ni cuáles serán los objetos cosméticos (mochilas retro, picos, muy probablemente un gesto de transformación, etc.) que tendrá incluidos.

