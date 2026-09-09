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Así son los sexis trajes de la colaboración de Bayonetta con Stellar Blade

Eve en tiempo brujo.

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Aunque consideramos que Stellar Blade es un muy buen juego, su calidad a veces es opacada por una exagerada sexualización de su protagonista que sin duda atrae a muchos jugadores. Eso ha impulsado a este título a tener colaboraciones con otros juegos famosos por sus atractivas protagonistas como Nier: Automata, Goddess of Victory: Nikke y ahora Bayonetta.

Durante la presentación Nintendo Direct de septiembre de 2026 nos recordaron que pronto llegará a Nintendo Switch 2 una ‘edición completa’ de Stellar Blade con todos sus DLC y confirmaron la rumoreada colaboración con la bruja más sexi de los videojuegos: Bayonetta. Los nuevos trajes fueron mostrados al final de un nuevo tráiler que compartimos a continuación.

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Como pueden ver, este ‘crossover’ agregará al juego los siguientes atuendos basados en las protagonistas de la trilogía de PlatinumGames:

  • Couture Bullet Bayonetta
  • Couture Bullet Jeanne
  • Couture Bullet Nun

También se sugirió que habrá un cuatro traje, pero no mostraron cuál es. Aunque lo más lógico es que fuera uno basado en la apariencia de la protagonista en Bayonetta 2 o Bayonetta 3, la silueta sugiere que podría ser Bayonetta con su cuerpo ligeramente cubierto por su cabello.

A pesar de que esta colaboración entre Stellar Blade y Bayonetta se reveló junto a la edición de Nintendo Switch 2, estos trajes tan sexis también estarán disponibles en PlayStation 5 y PC. Estos llegarán mediante una actualización gratis para todos los jugadores a partir del 6 de noviembre de 2026.

Esta colaboración había sido muy solicitada por los fanáticos del juego y seguramente será muy bien recibida. Es un paso de Shift Up en la dirección correcta para que los perdonen por el terrible video hecho por IA que hicieron y sus estúpidas declaraciones sobre el uso de la IA generativa.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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