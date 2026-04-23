Todo lo revelado sobre el remake de Assassin’s Creed Black Flag en la presentación de Ubisoft

Edward Kenway está de regreso. Después de meses de rumores y expectativas que subían cada vez más, Ubisoft finalmente mostró el remake de uno de los juegos más queridos de la saga de la Hermandad de Asesinos: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. En una presentación especial emitida el 23 de abril reveló la fecha de lanzamiento del juego, detalles de su jugabilidad, los cambios respecto al juego original de 2013 y mucho más.

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Primero lo primero: Assassin’s Creed Black Flag Resynced saldrá a la venta el jueves 9 de julio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Ubisoft Connect. Para conocer todo lo demás pueden seguir leyendo o ver el video que compartimos a continuación.

De acuerdo a lo mostrado por Ubisoft, este será «un remake fiel pero enriquecido» con mejoras y algo de nuevo contenido. Entre lo más notables están:

Mejoras a los controles de combate

Mejoras al sigilo con la habilidad de agacharse en cualquier momento

Mejoras al ‘parkour’ con nuevos movimientos sacados de las entregas más recientes

Las misiones de persecución ahora no fracasan cuando somos descubiertos

Nuevo sistema de clima dinámico

Cambios al control del barco para hacerlo más realista

Compañeros mascotas para el barco

Tres nuevos oficiales con sus propias narrativas

Nuevas misiones de historia con Barbanegra y Steede

Nuevos cantos en el barco

Cambios a la historia «moderna» para enfocarla más en Edward

Nueva pista musical compuesta por Woodkid

También fueron muy insistentes en que este será un juego de acción y aventura y no un RPG como Shadows y Valhalla.

Las mejoras gráficas y de iluminación son notables al estar desarrollado con la versión más reciente del motor Anvil. Ubisoft presentó algunas comparaciones del juego original de 2013 con el ‘remake’ Assassin’s Creed: Black Flag Resynced para que podamos analizarlas.

También tenemos el nuevo tráiler del juego.

Respecto a las ediciones del juego, ya pudimos conocer la edición de colección de Assassin’s Creed: Black Flag Resynced que incluirá los siguientes objetos:

Estatua de Edward Kenway

Steelbook

Mapa del caribe

Diario de Edward

Otros objetos de colección

Edición deluxe con contenido digital (tres packs de contenido estético)

Todo luce muy bien, pero lamentamos que no mencionar si esta versión incluirá el contenido DLC del juego original: Aveline, La Ira de Barbanegra y el ‘stand-alone’ Grito de libertad. Sería muy lamentable que no los incluya, pues eso haría que esta no sea la versión definitiva del clásico.