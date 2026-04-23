Videojuegos

Todo lo revelado sobre el remake de Assassin’s Creed Black Flag en la presentación de Ubisoft

Levantando la bandera pirata, otra vez.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Edward Kenway está de regreso. Después de meses de rumores y expectativas que subían cada vez más, Ubisoft finalmente mostró el remake de uno de los juegos más queridos de la saga de la Hermandad de Asesinos: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. En una presentación especial emitida el 23 de abril reveló la fecha de lanzamiento del juego, detalles de su jugabilidad, los cambios respecto al juego original de 2013 y mucho más.

Primero lo primero: Assassin’s Creed Black Flag Resynced saldrá a la venta el jueves 9 de julio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Ubisoft Connect. Para conocer todo lo demás pueden seguir leyendo o ver el video que compartimos a continuación.

- Publicidad -

De acuerdo a lo mostrado por Ubisoft, este será «un remake fiel pero enriquecido» con mejoras y algo de nuevo contenido. Entre lo más notables están:

  • Mejoras a los controles de combate
  • Mejoras al sigilo con la habilidad de agacharse en cualquier momento
  • Mejoras al ‘parkour’ con nuevos movimientos sacados de las entregas más recientes
  • Las misiones de persecución ahora no fracasan cuando somos descubiertos
  • Nuevo sistema de clima dinámico
  • Cambios al control del barco para hacerlo más realista
  • Compañeros mascotas para el barco
  • Tres nuevos oficiales con sus propias narrativas
  • Nuevas misiones de historia con Barbanegra y Steede
  • Nuevos cantos en el barco
  • Cambios a la historia «moderna» para enfocarla más en Edward
  • Nueva pista musical compuesta por Woodkid

También fueron muy insistentes en que este será un juego de acción y aventura y no un RPG como Shadows y Valhalla.

Las mejoras gráficas y de iluminación son notables al estar desarrollado con la versión más reciente del motor Anvil. Ubisoft presentó algunas comparaciones del juego original de 2013 con el ‘remake’ Assassin’s Creed: Black Flag Resynced para que podamos analizarlas.

También tenemos el nuevo tráiler del juego.

Respecto a las ediciones del juego, ya pudimos conocer la edición de colección de Assassin’s Creed: Black Flag Resynced que incluirá los siguientes objetos:

  • Estatua de Edward Kenway
  • Steelbook
  • Mapa del caribe
  • Diario de Edward
  • Otros objetos de colección
  • Edición deluxe con contenido digital (tres packs de contenido estético)

Todo luce muy bien, pero lamentamos que no mencionar si esta versión incluirá el contenido DLC del juego original: Aveline, La Ira de Barbanegra y el ‘stand-alone’ Grito de libertad. Sería muy lamentable que no los incluya, pues eso haría que esta no sea la versión definitiva del clásico.

GF Hub Related

Fecha, hora y cómo ver la presentación del remake de Assassin’s Creed: Black Flag
 Fecha, hora y cómo ver la presentación del…
Ubisoft habla sobre el futuro de Assassin’s Creed, confirma el remake de Black Flag
 Ubisoft habla sobre el futuro de Assassin’s Creed,…
Ubisoft presenta al nuevo «equipo de líderes» que se encargará Assassin’s Creed, tienen experiencia en juegos como Black Flag, Origins y Valhalla
 Ubisoft presenta al nuevo «equipo de líderes» que…
El mapa de ruta de 2026 para Assassin’s Creed Shadows es un poco decepcionante
 El mapa de ruta de 2026 para Assassin’s…
The Division 2 tendrá una colaboración con Assassin’s Creed
 The Division 2 tendrá una colaboración con Assassin’s…
Los 10 personajes más sexys de los videojuegos de 2025
 Los 10 personajes más sexys de los videojuegos…
Más de:
Assassin's Creed IV: Black Flag Assassin's Creed IV: Black Flag Assassin's Creed: Black Flag Resynced Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Fatal Fury: City of the Wolves, todas las notas del parche o actualización de aniversario que llega con Krauser
Fatal Fury: City of the Wolves: estos todos los anuncios del evento de aniversario
Street Fighter 6: Capcom revela cuando sale y cómo pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada
Warhammer 40,000: Dawn of War IV emprende la búsqueda de tecnología antigua con el Adeptus Mechanicus
Explicamos la historia y los temas de Pragmata: esta es la verdad sobre la fibraluna y las niñas robot
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior ¿El remake de Soul Eater es real? una publicación oficial alerta a los fanáticos de Atsushi Okubo
No hay comentarios

Lo último

¿El remake de Soul Eater es real? una publicación oficial alerta a los fanáticos de Atsushi Okubo
Anime y Manga
Este podría ser el precio estimado de la nueva Steam Machine de Valve
Tecnología
AMD Ryzen 9 9950X3D2: precio y especificaciones del procesador con doble caché X3D más rápido del mundo
Tecnología
Epic: El musical lleva La Odisea de Homero a Hollywood como una película animada producida por Jerry Bruckheimer
Cine y TV