Assassin’s Creed: Black Flag Resynced necesita un «mar abierto» desde el principio para justificar su remake

Con toda seguridad Assassin’s Creed IV: Black Flag es una de las entregas más importantes de la franquicia, incluso si de las múltiples de ella solo pasé por las de Ezio y los ‘spin-off’ portátiles de Altair. Para 2013 la saga no había saltado a los extensos mapas RPG como Odyssey y Valhalla, de modo que 13 años después el Caribe pueda sentirse pequeño en extensión terrestre y algo limitado de exploración, pues la navegación y sus combates marítimos son su verdadero enfoque pirata. Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, el más reciente ‘remake’ anunciado y desarrollado por Ubisoft Singapore –tras un fallido Skull & Bones–, debería ser una reinvención expandida del juego original y con mayores libertades, pero en su lugar opta por la fidelidad.

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No está mal recibir ‘remakes’ fieles al producto original, pero si algo nos han enseñado Square Enix y Capcom con sus «reimaginaciones» de Final Fantasy VII y Resident Evil, es que ofrecer un nuevo estilo de juego es una mejor idea. Los jugadores antiguos sentirán que pisan terreno fresco inspirado en el clásico, mientras que los nuevos no se van a quejar de una posiblemente anticuada fórmula –para ellos, claro está–. Como se puede apreciar en su tráiler de revelación, Resynced no hace por Black Flag más que un lavado de cara para generación actual y otras mejoras de calidad de vida, pero su propuesta es clara: no es un RPG sino un título fiel para un jugador (adiós multijugador en línea).

Lo que eso me lleva a pensar, ya que no fue explicado con exactitud, es que el método de navegación con el Jackdaw y la exploración por islas e islotes en el Caribe tampoco variará. Verás, en el juego de 2013 podíamos llegar hasta la cuarta secuencia con un «mar abierto» bloqueado por muros invisibles, como es tradición en los juegos de Assassin’s Creed y sus torres de atalaya como puntos de sincronización. Entiendo que es parte de la mecánica, pero en este juego exacto solo hace sentirlo extremadamente limitado. Otra cosa muy diferente es que el barco de Kenway no puede adentrarse a zonas rojas sin sucumbir debido a la falta de preparación, pero eso ya debería ser decisión del jugador.

Todo el Caribe que navegamos como piratas.

Durante mucho tiempo, Black Flag ha sido lo más cercano que tenemos a un mundo abierto –mejor referido como mar abierto– simulador de piratas en altamar. Más por el toque realista que caricaturesco de otros juegos. Causalmente es parte de la familia Assassin’s Creed, pero el sentimiento se mantiene y ya sabemos lo que pasó con Skull & Bones, que pretendía ser un sucesor espiritual multijugador masivo en línea. Así que mientras durante el mismo 2013 Rockstar Games nos brindo GTA V con un mapa completamente abierto desde el principio, Ubisoft prefirió seguir apegado a las limitaciones geográficas y en 2026 aún desconocemos si las mantendrán a favor de la «fidelidad».

El mundo abierto de Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013)

Lo ideal sería que las porciones terrestres también se expandieran, puesto que lo que el mapa te pinta es un tanto diferente y más escalado frente a lo realmente explorable. Entre ello están las ciudades, pueblos, ruinas y algunas selvas caribeñas más. Assassin’s Creed IV: Black Flag es un buen juego y Resynced le apunta a la fija al tomarlo como base, solo desearía que ampliara sus horizontes, pero eso lo acercaría a Odyssey o Valhalla y al parecer es lo que Ubisoft no desea. Ni muchos otros jugadores cansados de tanto terreno por cubrir.

Si bien la Habana es la ciudad más grande del juego, el resto de Cuba no se aprovecha del todo, similar a otras costas.

Con esto no digo que Resynced luzca gráficamente mal –rehecho en el motor Ubisoft Anvil–, todo lo contrario si vemos sus escenarios en desarrollo que bien son la versión final, dado su lanzamiento el próximo 9 de julio para PS5, Xbox Series X/S y PC. A propósito, que no cuente con versión para Nintendo Switch 2, consola con AC Shadows, genera desconcierto hacia Ubisoft. Sin embargo, la falta de libertad en lo que debería ser una renovada forma de jugar Black Flag, sigue generando más dudas que solo despejaremos cuando el juego esté disponible. Por lo presentado, no guardaría muchas esperanzas.

Por ahora sabemos que no sufriremos por pantallas de carga entre la navegación y los recorridos a pie, algo que acerca un poco más la experiencia con sus predecesores recientes. Ya veremos si es suficiente para justificar el volver a zarpar en esta extensa aventura para completistas de la hermandad de asesinos.