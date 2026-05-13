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Assassin’s Creed: Black Flag Resynced y Unsolved Hunts anuncian la búsqueda del tesoro Gold & Crystal

El oro y la calavera de cristal.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Ubisoft y Unsolved Hunts anunciaron Gold & Crystal – El Tesoro Perdido de Edward Kenway, una búsqueda del tesoro global creada para celebrar el pronto lanzamiento de Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced. Unsolved Hunts, el mayor especialista en búsquedas del tesoro de Europa, desarrolla esta experiencia junto a Ubisoft. El premio para quien resulte vencedor será un tesoro de $500.000 USD escondidos en el Caribe.

Assassin's Creed Gold Crystal

Para embarcarse en esta búsqueda del tesoro, los jugadores ya pueden asegurar su acceso desde $40 USD en el sitio oficial de Gold & Crystal. La largada oficial se realizará el 9 de noviembre de 2026.

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Gold & Crystal mezcla diferentes elementos que deben ser descifrados: un mensaje criptografiado dentro de una botella, un mapa del Caribe y una colección de cartas y documentos históricos con 15 enigmas repletos de referencias a Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Todo puede resolverse desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de conocer el juego. Descifrar los enigmas revelará la ubicación de un cofre enterrado en algún punto del Caribe. Se estima que la búsqueda del tesoro tendrá una duración de entre dos y cinco años.

Assassin's Creed Gold Crystal

El primer jugador en descubrir la ubicación exacta ganará un viaje al Caribe para desenterrar el cofre y llevarse a casa un tesoro valuado en $500.000 USD. El premio incluye un auténtico tesoro pirata: una calavera de cristal –réplica de la famosa calavera del juego– creada por el lapidario francés Hervé Obligi, además de un cofre repleto de monedas de oro acuñadas con el logo de Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, producidas por AuCOFFRE, empresa especializada en metales preciosos.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced sale el 9 de julio para PS5, Xbox Series X/S y PC.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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