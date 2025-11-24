Videojuegos

Assassin’s Creed Shadows recibe una inesperada colaboración con Attack on Titan

♫ Sasageyo ♪

Si pensaban que los ‘crossovers’ de este juego de Ubisoft con Dead by Daylight y con Balatro fueron inesperadas, esperen a ver la sorpresa que les tenemos. Acaban de revelar una colaboración entre Assassin’s Creed Shadows y el ‘manga’ y ‘anime’ Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) que no solo nos permitirá vestir a Naoe y Yasuke como personajes de la serie, sino participar en una misión directamente inspirada en ella.

Esta colaboración estará disponible a partir del martes 25 de noviembre de 2025 tras la llegada de la actualización gratis 1.1.6. A continuación pueden ver un video que muestra un escenario que resultará muy familiar a los fanáticos del ‘anime’ y a los lectores del ‘manga’.

La misión inspirada en Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) llevará a los protagonistas de Assassin’s Creed Shadows a una misteriosa caverna de cristal en la que un enemigo está realizando experimentos para crear un Titán. Debemos detenerlo antes de que se haga con ese poder. La misión solamente va a estar disponible hasta el 22 de diciembre.

Además de la misión —que estará disponible gratis para todos los que tengan el juego— se pondrá a la venta un nuevo paquete de armaduras DLC que permitirá vestir a Naoe como Mikasa Ackerman y a Yasuke como una versión ‘samurái’ del Titán Colosal.

Además del ‘crossover’, la actualización 1.1.6 agregará una nueva misión de historia que permite aprender dos nuevas habilidades: la patada de guerra para Naoe y noqueo no letal de enemigos para Yasuke junto a un nuevo acertijo relacionado con los Isu. Esto es último es algo que los fanáticos estaban esperando por mucho tiempo.

