Assassin’s Creed Valhalla corrige la celebración de Ostara

A finales del año pasado se lanzó Assassin’s Creed Valhalla, la última entrega de la popular franquicia de Ubisoft. Desde su lanzamiento ha contado con varias actualizaciones y eventos temáticos. Uno de los eventos más curiosos ocurrió en diciembre, pues decidieron ambientar estas fechas con el evento de Yule, una celebración de los pueblos nórdicos.

Hace algunos días, el juego recibió una actualización con la temporada de Ostara, un evento para festejar el equinoccio de primera. Este estará disponible hasta el 8 de abril. La celebración de Ostara se realiza en honor a las diosas nórdicas de la fertilidad. Lamentablemente, el evento llegó con varios errores. De hecho, hace un par de días se deshabilitaron decoraciones y algunas misiones y se anunció que se trabajaría para mejorar estos problemas.

Los arreglos no demoraron mucho. A través de un tuit se anunció que el 26 de marzo a las 7:00 am (hora Colombia) llegará a Assassin’s Creed Valhalla una nueva actualización. Esta arreglará los errores mencionados y volverán a habilitarse las decoraciones y misiones del evento.

Además del festival de Ostara, pronto llegará la primera actualización de Assassin’s Creed Valhalla.

Poco después de este evento, llegará la primera expansión a Assassin’s Creed Valhalla. Tal como se anunció antes del lanzamiento, «The Wrath of the Druids» estará disponible desde el 29 de abril. El modo de juego prometido aún no tiene fecha de actualización, pero se lanzará antes de mitad de año.

Vía: PushSquare