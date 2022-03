Assassin’s Creed Valhalla: El amanecer del Ragnarok – Impresiones

El más reciente Assassin’s Creed, lanzado a finales del año 2020, es un juego enorme que nos puede mantener ocupados durante más de un centenar de horas. No conformes con eso, Ubisoft no ha parado de sacar contenido y eventos que extienden aún más el tiempo que pasamos sumergidos en esta aventura vikinga. Solo en 2021 llegaron nuevos modos de juego y los DLC La Ira de los Druidas y El Asedio de París. Pero las cosas no pararon ahí. Esta es la expansión El amanecer del Ragnarok, una nueva aventura mitológica que aumenta la duración de Assassin’s Creed Valhalla una veintena de horas más.

La verdad es que, a pesar de sus claros vínculos con Valhalla, El amanecer del Ragnarok podría ser un juego completo de Assassin’s Creed por derecho propio gracias a su duración y nuevos elementos. Ya sabemos que no vamos a tener una nueva entrega de la franquicia en 2022, ¿podrá esta expansión tener satisfechos a los fanáticos mientras tanto?

Vamos a averiguarlo.

¿Dónde están los enanos?

Como seguramente ya saben, el juego principal de Valhalla tiene una larga cadena de misiones secundarias que nos llevan al mundo de la mitología nórdica. Controlando a Havi, el dios mejor conocido como Odín, exploramos los mundos fantásticos de Asgard y Jotunheim para descubrir una importante sorpresa relacionada con Eivor. Esta nueva expansión es la continuación de esa serie de misiones.

Tiempo después de regresar de Jotunheim con el secreto de la inmortalidad, Havi parte al rescate de su hijo Balder que se encuentra secuestrado por Surt (Surtur), el rey de Muspelheim. Esta aventura lo lleva a Svartálfaheim, el reino de los enanos que actualmente se encuentra invadido tanto por los muspel como los jotun.

Aunque no se puede comparar al gigantesco mapa de Inglaterra que recorremos en el juego principal, Svartálfaheim sigue siendo enorme. Resulta impactante a primera vista gracias a sus montañas doradas, enormes estatuas de antiguos reyes enanos y las raíces del árbol Yggdrasil en su horizonte. Si nos dedicamos solo a las misiones principales, podemos ver el final de esta historia entre 10 y 12 horas. La gran cantidad de nuevos artefactos, tesoros y eventos opcionales que esconde puede duplicar ese tiempo para los completistas. Entre las nuevas actividades se encuentra la búsqueda de los refugios de los enanos, que no son marcados en el mapa y debemos localizar siguiendo pistas en el entorno.

¡Dame tu hugr!

Pero la mayor diferencia entre Assassin’s Creed Valhalla y la expansión El amanecer del Ragnarok no está en su mapeado, sino en una nueva mecánica de juego. Poco después de comenzar, una pareja de enanos le regalan a Havi una herramienta llamada Rasgahugr. Con ella podemos “absorber la esencia” de un enemigo para transformarnos en su especie. Gracias a esto podemos caminar sobre la lava como los muspel, teletransportarnos como los Jotun, volar, congelar y hasta revivir a los muertos para que luchen a nuestro lado.

Suena bien, pero el Rasgahugr tiene grandes limitaciones. Para comenzar, solo podemos llevar dos poderes al mismo tiempo —tres si conseguimos ciertas mejoras— y no podemos reemplazarlos con facilidad. Tenemos que encontrar otra fuente del poder para equiparlo y reemplazar otro. Las transformaciones duran muy poco tiempo y su fuente de energía —flores de hugr, combates contra enemigos y raíces en las que sacrificamos salud— no siempre están disponibles cuando más las necesitamos.

Esta mecánica pudo alterar de formas muy interesantes el sistema de juego, pero esas limitaciones no permiten exprimir todo su potencial.

De Eivor a Odín

Dejando eso de lado, El amanecer del Ragnarok se juega exactamente igual que Valhalla, por lo que hereda tanto sus fortalezas como defectos. Tal como dijimos en nuestra reseña del juego principal, el combate se termina volviendo repetitivo. Tampoco hay muchos incentivos para cambiar de equipo y los controles son muy imprecisos. Otro gran problema es que, aunque es divertido en ocasiones, Havi / Odín no es muy carismático y muchas de sus acciones son realmente reprochables. Ya que Balder apenas aparece por primera vez, tampoco conocemos la relación entre ambos personajes.

Lo que sí nos puede animar a avanzar en la historia es la visión que tiene de la mitología. Los estudiosos de las leyendas nórdicas seguramente disfrutarán la forma en que este juego representa las figuras, escenarios y eventos sobre los que tanto han leído. No será necesariamente lo mismo para los estudiosos del ‘lore’ de Assassin’s Creed, que pasarán casi toda la aventura sin desvelar nuevos secretos sobre la historia de los Isu. Eso sí, les aguarda una intrigante sorpresa al final.

El mapeado de Svartálfaheim resultó ligeramente decepcionante. A pesar de sus interesantes vistas, se siente algo vacío mientras viajamos entre misiones. Los escenarios son muy repetitivos. Afortunadamente, los eventos opcionales que encontramos de vez en cuanto son bastante divertidos y nunca resultan demasiado largos. Misiones que nos llevaron a reunir a una Jotun con su amante enano o a descubrir el misterio de un pez que impide a los pescadores acercarse a un lago nos hicieron sonreír.

Otra cosa positiva que podemos decir sobre la expansión El amanecer del Ragnarok es que los grandes ‘bugs’ que experimentamos cuando jugamos Assassin’s Creed Valhalla por primera vez parecen ser algo del pasado. Encontramos algunos errores, como a Havi levantándose justo después de morir y unos pocos ‘glitches’ visuales, pero nada que afectara la partida. También agradecemos que las zonas de combate están diseñadas para que el sigilo resulte más viable y divertido.

Eso sí, los tiempos de carga en PS4 siguen siendo insufriblemente largos.

El poder de un dios

La expansión El amanecer del Ragnarok es considerada “contenido postjuego” de Assassin’s Creed Valhalla, pero afortunadamente no tenemos que terminar el juego principal para disfrutarla. Se nos da la opción de “potenciar” nuestro personaje para comenzar la expansión con nivel 340 y un equipo de rareza mítica mejorado al máximo.

Tampoco es necesario conocer el final de la historia para entender la trama de este DLC.

¿Un Assassin’s Creed completo?

Podemos decir que sí. Assassin’s Creed Valhalla: El amanecer del Ragnarok no es tan largo como los juegos de la serie principal y hay que tener el título base para poder jugar, pero es una experiencia completa. Si disfrutaron la aventura de Eivor y quieren más de lo mismo, es perfecto para ustedes. También la van a pasar muy bien si son aficionados de la mitología nórdica, incluso si no saben nada de la saga de los Asesinos y Templarios.

Para todos los demás, es más de lo mismo. Otra aventura de mundo abierto un mercado que está saturado de ellas y en el que Elden Ring está creando un nuevo paradigma.

Impresiones basadas en una copia digital de Assassin’s Creed Valhalla: El amanecer del Ragnarok brindada por Ubisoft Latinoamérica.