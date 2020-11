Assassin’s Creed Valhalla: José Araiza revela más sobre los DLC

Faltan pocos días para el lanzamiento de la próxima entrega de la franquicia Assassin’s Creed y, como ya es costumbre en la industria de los videojuegos, Ubisoft tiene preparado un plan poslanzamiento para este anhelado título. Hace unas cuantas semanas, la compañía francesa presentó las dos expansiones que estarán albergadas dentro del pase de temporada y algunos de los contenidos que estarán disponibles para todos los jugadores.

Aunque Ubisoft especificó varios detalles sobre los DLC de Assassin’s Creed Valhalla, hay algunas cosas que permanecieron como un secreto. Afortunadamente, GamerFocus tuvo la oportunidad de entrevistar a José Araiza —productor de poslanzamiento de Assassin’s Creed Valhalla— sobre las dos expansiones y los contenidos que llegarán sin costo alguno.

¡A continuación encontrarán todas las preguntas y sus respectivas respuestas!

Los poseedores del pase de temporada podrán hacerse con todos los DLC de la temporada 1 de Assassin’s Creed Valhalla, incluyendo las dos expansiones y La leyenda de Beowulf.

¿Qué longitud tendrán La leyenda de Beowulf y las dos expansiones de Assassin’s Creed Valhalla?

No puedo decir mucho sobre La leyenda de Beowulf (The legend of Beowulf), pero sí sobre las primeras dos expansiones que recibirá Assassin’s Creed Valhalla. La primera, llamada Ira de los druidas (Wrath of the Druids), llevará a los jugadores a Irlanda y llegará con una nueva campaña. Esta no solo hará que Eivor sea partícipe de una nueva intriga económica-política en Dublin, sino que expandirá el sistema mercantil presente en el juego base.

La segunda, llamada El sitio de París (The Siege of Paris), te permitirá ver una nueva faceta de la experiencia vikinga mientras tratas de infiltrarte en la capital francesa. Al igual que el susodicho evento histórico, la trama de esta expansión se desarrollará a lo largo de un año.

En lo que respecta a cuánto tiempo extenderán la experiencia de juego, depende de cómo juegues. Si vas directo al grano haciendo solo las misiones principales, ya sea por preferencia o porque eres un ‘speedrunner’, cada una de las expansiones durará un aproximado de 15 horas.

El modo River Raids se enfocará en la experiencia de navegar por los ríos y asaltar ciudades/fortalezas aledañas, ya presente en Assassin’s Creed Valhalla.

¿Las decisiones tomadas en el juego base influirán de alguna forma en las expansiones?

No de la manera que imaginas. Queremos contar estas historias sin que te veas obligado a meditar cada elección en Assassin’s Creed Valhalla. Nos parecería injusto pedirte que tomes una decisión sin darte el contexto de las posibles consecuencias que pueden resultar.

Ahora, cada expansión de Assassin’s Creed Valhalla será su propio mundo. Dentro de estas campañas podrás tomar decisiones que impactarán su respectiva trama.

¿Qué podrán hacer los jugadores en el festival Yule?

El festival Yule es uno de los múltiples eventos de tiempo limitado que llegarán a lo largo de la temporada 1 de Assassin’s Creed Valhalla. Estarán basados en festividades nórdicas que se realizaban en diferentes estaciones. Por ejemplo, el festival Yule se celebraba cada solsticio de invierno y es una de las festividades de las que se origina la Navidad. Es por eso que estará disponible para todos los jugadores de Assassin’s Creed Valhalla a partir del 13 de diciembre.

En cuanto a los contenidos del festival Yule, conocerás nuevos personajes y experimentarás cómo los vikingos celebraban esa festividad. También encontrarás alguna que otra sorpresa. Dentro de este contenido de temporada también habrá nuevos modos de juego, entre los que destaca «Saqueo de Ríos» (River Raids). Esta será una modalidad independiente permanente enfocada en los saqueos de ciudades y fortalezas, característica presente en el juego base.

El festival Yule también introducirá lo que podría llamarse “contenido de vanidad”. No puedo especificar, pero será nuestro regalo de Navidad para la comunidad de Assassin’s Creed.

Además de las expansiones y La leyenda de Beowulf, la temporada 1 de Assassin’s Creed Valhalla ofrecerá DLC gratuitos como el festival Yule y las River Raids.

¿Qué recompensas ofrecerá «Saqueo de Ríos» y cómo harán para que este modo de juego se mantenga fresco?

No puedo entrar en detalle, pero todas las recompensas en «Saqueo de Ríos» serán exclusivas a ese modo de juego. No podrás encontrarlas en la campaña principal ni en las expansiones.

¿Pueden revelar algunas de las habilidades y/o armas que llegarán como parte de la temporada 1?

[Risas] Solo puedo decir que las habrá.

¿Han considerado añadir un modo multijugador para Assassin’s Creed Valhalla?

Siempre lo consideramos. Eso es lo único que puedo decir.

Assassin’s Creed Valhalla llegará a PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Stadia el 10 de noviembre. Los usuarios de PlayStation 5 tendrán que esperar hasta el 12/19 de noviembre. Para ver todo lo que se ha revelado sobre el juego, aconsejamos seguir este enlace.