Assassin's Creed Valhalla

En resumen

La aventura de Eivor en Assassin's Creed Valhalla nos ofrece un bello y enorme mundo digno de ser explorado en su totalidad e interesantes historias sobre reyes y tensiones culturales. La saga ha perfeccionado muchos de los sistemas que presentó en los dos títulos anteriores, pero también sigue insistiendo con elementos que no valen la pena. Esto incluye una exagerada duración y un sistema de combate que, aunque no es malo, no resulta suficiente para sostener las largas horas de juego. La cantidad de 'bugs' que tiene también es un problema que puede arruinarnos la diversión y esperamos que los parchen pronto. Es un juego que vale mucho la pena si se toma con calma, enfocándose en la exploración y disfrutando del paisaje. Es una lástima que no esté tan pulido como debería.