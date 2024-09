Astro Bot – Reseña

Astro Bot me hace feliz.

Honestamente, eso es todo lo que necesitan saber en esta reseña. Amo muchos videojuegos, pero pocos me han hecho sonreír con sus detalles y sorpresas tanto como este. Cada nuevo nivel traía algo nuevo que me dejaba completamente fascinado y quedé rápidamente convencido de que este es uno de los mejores videojuegos de los últimos años.

La trama es simple. Cientos de robots están viajando por el universo en una nave sospechosamente parecida a un PS5 cuando son atacados por un platillo volador. Se estrellan en una galaxia desconocida y nuestro protagonista Astro ahora tiene el deber de rescatar a todos sus compañeros y encontrar todas las piezas perdidas de su nave para poder retomar su viaje.

Es verdad que Astro Bot no tiene una historia épica, pero no la necesita de la misma forma en que un juego de Super Mario no necesita más que el secuestro de una princesa o el ataque de Bowser a otro reino para justificar el ponerse en acción. Esa comparación funciona a la perfección porque Astro es sin duda “El Mario de PlayStation” en una forma en que otras mascotas como Crash Bandicoot y Toro Inoue nunca fueron.

Saltos intergalácticos

Este es un juego de acción y plataformas en 3D en el que avanzamos por niveles mayormente lineales saltando obstáculos, eliminando enemigos y explorando un poco para encontrar centenares de secretos. Tiene una jugabilidad sencilla y fácil de aprender que permite un control muy preciso de los movimientos del protagonista, pero cada nuevo escenario tiene montones de sorpresas para nosotros.

Prácticamente cada nivel de Astro Bot presenta una nueva habilidad o herramienta. Tenemos “guantes de rana” que permiten extender los brazos para golpear, un calamar que nos infla para flotar en el aire e incluso la capacidad de ralentizar el tiempo. Aunque algunos de estos sistemas se repiten, siempre hay nuevos elementos en el diseño de niveles que los aprovechan de formas divertidas y originales.

Ya que mencioné el diseño de niveles, tengo que decir que cada uno de los planetas que visitamos está a la altura de los mejores mundos vistos en juegos del mismo género creados por Nintendo. De no ser porque Astro Bot tiene una personalidad propia —y muy apegada a la marca PlayStation, pero de eso hablaré más abajo— me podría haber confundido y pensar que estaba jugando Super Mario Galaxy, 3D World u Odyssey. En una palabra, son perfectos y no lo digo a la ligera.

“Una carta de amor a la historia de PlayStation”

Así es como muchos describieron Astro’s Playroom, la corta pero extremadamente divertida experiencia que venía de lanzamiento con la consola PlayStation 5 y que estaba llena de referencias a la marca de consolas creadas por Sony. Algunos se refieren a ella cómo una simple ‘demostración técnica’ de las capacidades del control DualSense y dicen que el nuevo Astro Bot como “el juego completo”. Aunque yo sí considero Playroom como un juego ‘hecho y derecho’ a pesar de su corta duración, no cabe duda de que este nuevo título sí ofrece mucho más de lo que vimos en su predecesor.

Esta ‘expansión’ no solo tiene más ideas de jugabilidad y más niveles, sino que se conecta de forma aún mayor con la historia de PlayStation. La mitad de los robots perdidos que debemos rescatar son referencias a personajes de las últimas cuatro generaciones de videojuegos.

Podemos rescatar robots vestidos como Kratos, Aloy y Ellie, pero también como Spyro, Leon Kennedy e incluso Joker de Persona 5. Algunos reciben un tratamiento especial y hay niveles completamente dedicados a ellos, llenos de referencias a sus juegos. Recorrer niveles atrapando simios o recorriendo Midgard con el hacha de Leviathan es supremamente divertido, pero la base jugable y estética de Astro Bot es tan fuerte que honestamente no necesitaba nada de esto para ser especial.

De hecho, me preocupa un poco que el nombre de Astro Bot quede tan relacionado con el de PlayStation. no porque sea de ellos, sino por la presencia de otros mundos y personajes en sus juegos. Corre el riesgo de convertirse en la “franquicia crossover” de la marca y de que esto domine la conversación por encima de sus cualidades propias.

Galaxias peligrosas

Igual que otros juegos de plataformas protagonizados por “mascotas” como Mario, Sonic y Crash Bandicoot, Astro Bot puede parecer un juego especialmente infantil. Efectivamente, es un juego más que apto para niños, pero también esconde retos de alta dificultad para quienes quieren poner sus reflejos y habilidad a prueba.

Encontrar la mayoría de los 300 robots perdidos y las piezas de los rompecabezas escondidas en los niveles no es algo especialmente difícil — sobre todo porque podemos activar un ave que sirve como radar para dirigirnos en la dirección correcta — pero hay una buena cantidad de niveles secretos con retos de combate y plataformas que requieren alta precisión y mucha habilidad.

Creo que ya alargué mucho una reseña que, como dije en un comienzo, podría ser resumida en un simple “Astro Bot me hace feliz”. Este es un juego perfecto. Cuenta con un excelente diseño de niveles, gran equilibrio entre diversión y dificultad, música fenomenal, una estética alegre llena de detalles originales y muchas sorpresas. Incluso los montones de referencias a la historia de PlayStation y sus videojuegos, que me parecen innecesarias, me hicieron sonreír.

Si tienen una consola PS5, este es un juego imprescindible. Es el mejor juego de plataformas 3D que ha salido en más de cinco años e incluso el próximo juego de Super Mario Bros. va a tener dificultades para superarlo. Es puro amor.

Esta reseña está hecha con una copia digital de Astro Bot para PlayStation 5 suministrada por PlayStation Latinoamérica.