Astro’s Playroom: todas las referencias a juegos de PlayStation

Como ya lo mencionamos en nuestro análisis de PlayStation 5, Astro’s Playroom es una impresionante demostración de la retroalimentación háptica del mando DualSense. Sin embargo, más allá de mostrar el potencial de este control, el juego de Asobi Team es un título de plataformas bastante decente que rinde homenaje a la historia de PlayStation.

A medida que exploren, los jugadores coleccionarán consolas y periféricos de las diferentes generaciones de PlayStation. Esto incluye piezas de ‘hardware’ que nunca salieron de Japón.

Sin embargo, eso no es todo. Hay decenas de referencias a decenas de clásicos de PlayStation repartidos en los niveles de Astro’s Playroom. Es justo por eso que nos pusimos en la labor de recolectarlos todos y hablar un poco sobre los juegos originales. ¡Comencemos de una vez!

PaRappa the Rapper (1996) y UmJammer Lammy (1999)

De la mano de Masaya Matsuura, estos son algunos de los juegos de ritmo más icónicos de la biblioteca de PlayStation y el género. Esto no se debe exclusivamente a las pegajosas melodías de Matsuura, sino a los diseños del arista Rodney Alan Greenblat.

Sly Cooper

Aunque su última entrega salió hace más de 7 años, Sly Cooper sigue siendo una de las franquicias más reconocidas de PlayStation. Infaltable para aquellos que busquen la mezcla perfecta entre un juego de sigilo y plataformas con coleccionables.

Resident Evil (1996)

Hoy en día, Resident Evil es una franquicia accesible en casi todas las plataformas disponibles. Sin embargo, su debut fue en la PlayStation original. Aunque el ‘remake’ de 2002 es infinitamente superior, hay que presentar respetos al clásico que empezó todo.

Beyond: Two Souls (2013)

De la mente de David Cage, esta aventura gráfica pone a los jugadores en los zapatos de Jodie Holmes (Elliot Page). Desde que nació, la protagonista ha estado ligada con una entidad con poderes psíquicos conocida como Aiden. El título relata de forma no cronológica la turbulenta vida de Jodie y las decisiones de los jugadores son las que determinan su destino.

Metal Gear Solid (1998)

Uno de los títulos que demostró el poder de PlayStation y cambió la forma en la que los videojuegos eran vistos. Aunque corta, la primera aventura 3D de Solid Snake lo propulsó a la fama e hizo de la franquicia Metal Gear se convirtiera en un ícono de la industria.

Fat Princess

Los conocedores de los juegos de estrategia recordarán esta saga. Entre 2 y 32 jugadores pueden competir para rescatar a su princesa. Para entorpecer a los oponentes, deben alimentar a la princesa contraria para aumentar su peso y hacerla más difícil de cargar.

God of War (2018)

Había altas expectativas ante el retorno de Kratos y SIE Santa Monica Studio las superó con creces. Esta entrega no solo representa un nuevo comienzo, sino que renueva las mecánicas de la franquicia para entregar algo fresco. Para saber más, basta con seguir este enlace.

Concrete Genie (2019)

El último juego de PixelOpus pone a los jugadores la tarea de revitalizar la ciudad de Denska con su pincel mágico. Aunque lejos de ser perfecto, Concrete Genie le saca provecho a las características giroscópicas del DualShock 4. Para saber más, basta con seguir este enlace.

Doko Demo Issyo (1999)

Aunque el juego en el que debutaron Toro y Kuro es una exclusiva japonesa, este par de gatos se volvieron populares en Occidente tras convertirse en las mascotas de PlayStation Network en la época de PS3. También ha gozado en cameos en juegos como Street Fighter X Tekken.

Siren

Tristemente, esta franquicia ha estado ausente por más de una década. Aun así, eso no impide que sea una de las experiencias más terroríficas al acceso de los usuarios de PlayStation. Para saber más sobre esta serie ‘survival horror’, basta con seguir este enlace.

InFamous

Una de las franquicias insignia de PlayStation durante la séptima generación de consolas e incluso inauguró PlayStation 4 con InFamous: Second Son (2014). Son títulos perfectos para los que busquen un mundo abierto en el que puedan utilizar libremente sus superpoderes.

Ghost of Tsushima (2020)

Hablando de juegos de SuckerPunch, Ghost of Tsushima es una de las últimas adiciones a la biblioteca de exclusivos de PlayStation. Para saber más sobre este juego de mundo abierto ambientado en la primera invasión mongola a Japón, basta con seguir este enlace.

Ace Combat

Aunque Ace Combat ya no es una exclusiva de PlayStation, la entrega original fue un título de lanzamiento de la primera consola de Sony. Como si eso no fuese suficiente, las siguientes cinco secuelas salieron exclusivamente en PlayStation y su sucesora.

MLB The Show

Durante más de una década, MLB The Show permaneció como una exclusiva de PlayStation. Si bien ya se ha reportado que esta franquicia llegará en un futuro a consolas de Xbox y Nintendo, los usuarios de PlayStation aún continuarán disfrutando de lo mejor del beisbol.

Heavy Rain (2010)

Desde la perspectiva de cuatro personajes, los jugadores deben descubrir el misterio alrededor del Asesino del Origami. Dependiendo de las decisiones tomadas, el final de la historia variará.

The Last Guardian (2016)

El último juego de Fumito Ueda relata la amistad en entre un niño y una criatura alada conocida como Trico. Para superar múltiples obstáculos y escapar de unas misteriosas ruinas, ambos deben ayudarse. Para saber más sobre este título, basta con seguir este enlace.

Everybody’s Golf

Desde 1997, PlayStation ha tenido su propia franquicia de Golf. La entrega más reciente, Everybody’s Golf VR, saca provecho al casco de realidad virtual de Sony.

ICO (2001)

Lanzado originalmente para PlayStation 2, ICO relata la historia del protagonista homólogo y su cruzada para ayudar a escapar a la misteriosa Yorda. Como otras obras de Fumito Ueda, destaca por su diálogo minimalista e ingenioso diseño de escenarios.

Tearaway (2013)

Este título originalmente salió para PS Vita, pero tuvo un ‘remake’ para PS4. Ambas versiones son plataformeros que hacen uso de las propiedades únicas de sus respectivos ‘hardwares’.

Death Stranding (2019)

También está disponible para PC, pero la última obra de Hideo Kojima debutó como una exclusiva para PlayStation 4. Su poca ortodoxa jugabilidad y elenco estelar han contribuido a su popularidad. Para leer nuestra reseña de Death Stranding, basta con seguir este enlace.

MediEvil

Si bien solo protagonizó dos entregas, ir Daniel Fortesque se convirtió en uno de los personajes más reconocibles del catálogo de PlayStation. A pesar de su larga ausencia, recientemente volvió gracias a una remasterización del primer título. Léanla aquí.

Ape Escape

Desarrollada por SCE Japan Studio, esta serie de plataformas gozó de bastante popularidad durante la primera década del nuevo milenio. También inspiró múltiples ‘spin-off’ y ha tenido varios cameos en otros juegos. Entre estos destaca Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

God of War (2005)

El comienzo de una de las franquicias más icónicas de PlayStation. Aunque lejos de ser el ‘hack-and-slash’ más profundo del mercado, God of War merece crédito al ser uno de los juegos más impresionantes a nivel visual de la quinta generación de consolas.

Wipeout

Aunque las primeras tres entregas salieron para varias plataformas, la franquicia se volvió sinónimo con la marca PlayStation desde Wipeout 3 (1995). Dada la ausencia de una nueva entrega, R8 Games desarrolló un heredero espiritual: Pacer. Aquí pueden leer la reseña.

Little Big Planet

Una de las franquicias más icónicas de Sony durante la séptima generación de consolas. Desarrollada principalmente por Media Molecule, esta serie gira alrededor de proveer a los jugadores una variedad de herramientas para crear sus propios niveles y compartirlos.

Devil May Cry

Hoy en día, todas las entregas de Devil May Cry están disponibles en casi todas las plataformas actuales. Sin embargo, hubo un momento en el que la franquicia de Capcom esa sinónimo con PlayStation. Para leer nuestra reseña de DMC5 Special Edition, basta con seguir este enlace.

Detroit: Become Human (2018)

La última aventura gráfica de David Cage se ambienta en la ciudad de Detroit. La historia se desarrolla en el año 2038. En los zapatos de tres personajes, los jugadores contemplarán el comienzo de la revolución de los androides. Para saber más, basta con seguir este enlace.

Marvel’s Spider-Man (2018)

Aunque el lanzarredes ha protagonizado decenas de juegos desde su concepción en 1962, este es fácilmente uno de los mejores. ¿Lo mejor de todo? Es tan solo el comienzo de gran saga arácnida. Para leer nuestra reseña de Marvel’s Spider-Man, basta con seguir este enlace.

Vib-Ribbon (1999)

¡Otra de las creaciones de Masaya Matsuura! Este título de ritmo se distingue de otros del género por la capacidad de «crear niveles» al introducir otros CD en el PlayStation. Desafortunadamente, este juego musical nunca recibió una secuela.

Killzone

Esta franquicia, que tuvo su debut en PlayStation 2, relata la guerra entre el Imperio Helghan y a Alianza Estratégica Interplanetaria (ISA). El último juego de esta serie de disparos en primera persona es Killzone Shadow Fall, disponible para PlayStation 4.

Ratchet & Clank

Desarrollada por Insomniac Games, esta serie de plataformeros se ha mantenido popular desde su concepción en 2002. Aún mejor, los fanáticos de esta serie pronto recibirán una nueva entrega. Aquí pueden ver todo lo que se ha revelado sobre esta última.

Silent Hill

Irónicamente, Silent Hill 2 no fue una exclusiva de PlayStation. Sin embargo, la primera y tercera entrega sí lo fueron. Fue a partir de la cuarta entrega que la serie se volvió completamente multiplataforma. Por el momento no hay noticias sobre una nueva entrega.

Final Fantasy VII (1997)

Aunque hoy en día es la entrega más accesible de la franquicia JRPG, Final Fantasy VII debutó como una exclusiva de PlayStation. De forma un tanto apropiada, el reciente ‘remake’ es una exclusiva temporal de PlayStation 4.

Gravity Rush

Desarrollada por SCE Japan Studio, la franquicia Gravity Rush tiene dos entregas en su haber. Ambas son protagonizadas por Kat, una chica con el poder de manipular la gravedad. Este no solo sirve para resolver rompecabezas, sino para hacer frente a los Nevi.

Shadow of the Colossus (2005)

Considerada por muchos como la obra magna de Fumito Ueda, Shadow of the Colossus pone a los jugadores en la piel de Wander. Para salvar a una chica llamada Mono, el protagonista debe dar caza a los 16 colosos repartidos a lo largo de las tierras prohibidas.

Tomb Raider

Por un tiempo, la serie Tomb Raider estuvo principalmente asociada a la marca PlayStation. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que diera el salto a otras plataformas.

Journey (2012)

Desarrollado por estudio independiente Thatgamecompany, Journey se convirtió en una de las exclusivas más aclamadas de PlayStation 3. Tal como sugiere el nombre, el juego se enfoca en el viaje del protagonista y cómo este se relaciona con el arco emocional de la historia.

Tekken

Hoy en día, Tekken es una franquicia multiplataforma. Sin embargo, sus primeras seis entregas solo salieron en PlayStation. No fue hasta Tekken 6 que la serie llegó a otras plataformas.

Jak & Daxter

Después de que su involucramiento con la franquicia Crash Bandicoot concluyera, Naughty Dog se enfocó en su nueva serie: Jak & Daxter. Aunque también consistía de plataformeros, estos gozan de una estructura más abierta. Esta franquicia recibió su última entrega en 2009.

The Order: 1886 (2015)

Alabado por sus gráficos, pero criticado por todo lo demás, The Order: 1886 es un juego de acción en tercera persona que se inclina demasiado por lo cinematográfico en detrimento de su propia jugabilidad. Por el momento no hay noticias de una secuela.

Demon’s Souls

Aunque las raíces del subgénero ‘soulsborne’ vienen de más atrás, muchos jugadores consideran a Demon’s Souls como la génesis de esta clase de juegos. Por fortuna, este título de culto ha vuelto gracias a la remasterización hecha por Bluepoint Studios para PlayStation 5.

Legacy of Kain: Soul Reaver

Tras jugar como Kain, las siguientes dos entregas de la franquicia Legacy of Kain pusieron a los usuarios de PlayStation en la piel de un nuevo protagonista: Raziel. Cabe aclarar que Soul Reaver 2 es la única entrega exclusiva de PlayStation. Para saber más, sigan este enlace.

Days Gone (2019)

El último juego de SIE Bend Studio lleva a los jugadores a un posapocalipsis zombi. En los zapatos de Deacon St. John, los jugadores deben emplear su motocicleta y arsenal para sobrevivir a hordas de muertos vivientes. Para saber más, basta con seguir este enlace.

Patapon

En los zapatos de una deidad, los jugadores deben guiar a una tribu de criaturas utilizando los ritmos de un tambor. Aunque originalmente debutaron en PSP, las primeras dos entregas han recibido remasterizaciones. Aquí pueden encontrar la reseña de la segunda.

Uncharted

Aunque sus aventuras llegaron a su fin en 2016 con Uncharted 4: El desenlace del ladrón, Nathan Drake tuvo una buena racha y probó que era más que un clon masculino de Lara Croft. Actualmente, toda la franquicia puede jugarse en PlayStation 4 y su sucesora.

Crash Bandicoot

Una buena porción de la franquicia Crash Bandicoot está repartida a lo largo de múltiples plataformas. Sin embargo, no debe olvidarse que la trilogía original era una exclusiva de PlayStation. Por fortuna, fue remasterizada en la forma de Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy. Para leer nuestra reseña de esta compilación, basta con seguir este enlace.

Castlevania: Symphony of the Night (1997)

Uno de los mejores títulos de PlayStation y el responsable de popularizar el subgénero ‘metroidvania’. Para saber más sobre su desarrollo, recomendamos leer este artículo.

Dreams (2020)

A través de Dreams, MediaMolecule llevó la propuesta de Little Big Planet al siguiente nivel. Los jugadoras ya no deben limitarse a hacer juegos, sean de plataformas u otro género. Pueden hacer desde películas hasta pinturas. Para saber más, basta con seguir este enlace.

Horizon Zero Dawn (2017)

A pesar de que es relativamente reciente, Horizon Zero Dawn se convirtió en uno de los juegos más exitosos en la historia de PlayStation. Dado su excelente desempeño, no extraña que pronto vayan a sacar una secuela. Para saber más sobre esta, basta con seguir este enlace.

Monster Hunter

Aunque su actual accesibilidad puede sugerir lo contrario, Monster Hunter debutó como una exclusiva de PlayStation 2. Eventualmente, la franquicia dio el salto a las consolas de Nintendo. No fue hasta Monster Hunter World (2018) que llego a Xbox.

Bloodborne (2015)

Para muchos jugadores, este es el apogeo de la saga de RPG de acción creada por Hidetaka Miyazaki. Más allá de su frenética jugabilidad y dificultad, Bloodborne brilla por la ambientación gótica de Yharnam y su historia. Para saber más, basta con seguir este enlace.

The Last of Us

A pesar de solo tener dos entregas, The Last of Us se ha convertido en una de las franquicias más reconocidas de PlayStation y el género de acción-aventura gracias a su manejo de temáticas maduras. Para leer nuestra reseña de la segunda entrega, sigan este enlace.

Jumping Flash! (1995)

Esta serie de plataformeros en primera persona pone a los jugadores en control de Robbit, un conejo mecánico gigante. La franquicia gozó de tres entregas y un ‘spin-off’.

Flower (2009)

Este juego permite que los jugadores controlen el viento para impulsar un pétalo. Al volar cerca de otras flores, estas se abren y liberan más pétalos. Intencionalmente minimalista, este juego busca despertar una respuesta emocional del jugador a través de lo visual.

¿Nos faltó alguna referencia? ¡Hágannosla saber en los comentarios!