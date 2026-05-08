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Atari afirma obtener los derechos de Wizardry, Drecom los desmiente y el malentendido de propiedad intelectual confunde a todos

¡Está confundido y se hiere a sí mismo!

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

Atari informó en un comunicado oficial haber adquirido los derechos de los cinco primeros juegos de Wizardry, los cuales incluyen Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord (1981), Wizardry II: The Knight of Diamonds (1982), Wizardry III: Legacy of Llylgamyn (1983), Wizardry IV: The Return of Werdna (1987) y Wizardry V: Heart of the Maelstrom (1988), así como «muchos otros videojuegos relacionados con Wizardry, derechos contractuales y otra propiedad intelectual relacionada».

Según el reporte oficial, Drecom, la compañía japonesa que adquirió los derechos de propiedad intelectual de Wizardry en 2020, seguiría siendo propietaria de la marca registrada a nivel mundial. Conservando los derechos de Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge, Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant y Wizardry 8, que se basan en un universo ficticio diferente.

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A pesar del anuncio de Atari, Drecom señaló a través de Twitter/X que Atari no había adquirido los derechos de la propiedad intelectual de Wizardry, como reportaron ciertos medios.

«Algunos medios de comunicación han informado que Atari ha adquirido los derechos relacionados con la propiedad intelectual Wizardry, cuyos derechos de marca registrada posee nuestra empresa a nivel nacional e internacional, de DREaM Communications Inc. Sin embargo, esto es falso. Nuestra empresa no tiene intención de vender los derechos de marca registrada ni otros derechos sobre Wizardry que poseemos en el futuro.

Nuestra empresa recibió previamente una notificación de Atari informándole que Atari adquirió los derechos de los títulos primero al quinto de la serie Wizardry. Nuestra empresa seguirá siendo propietaria de los derechos de marca registrada nacionales e internacionales de la serie Wizardry y continuará gestionando la marca Wizardry«.

Posteriormente, Atari ofreció a Gematsu la siguiente explicación al malentendido:

«Atari ha adquirido los derechos completos de los cinco primeros juegos de Wizardry y la propiedad intelectual subyacente, considerados los títulos y el universo fundacionales de Wizardry con los que la mayoría de los fans están familiarizados. Drecom es propietaria de la marca registrada Wizardry. Atari colaboró ​​con Drecom en la remasterización de Proving Grounds of the Mad Overlord.

Atari Wizardry Drecom derechos

La propiedad intelectual subyacente es el universo colectivo de Llylgamyn, donde se desarrollan los cinco primeros juegos. Esto incluye expresiones únicas y personajes recurrentes como Werdna y Trebor, un lenguaje mágico propio y exclusivo, la ciudad de Llylgamyn, objetos icónicos, monstruos distintivos y recurrentes como la Moneda Reptante, y componentes únicos como la mecánica de resurrección. Todos estos componentes son característicos de los cinco primeros juegos y están incorporados a la propiedad intelectual que ahora pertenece a Atari. Esto es totalmente distinto de la marca registrada, que simplemente es la palabra Wizardry.

Los juegos originales de Wizardry del 1 al 5 y los posteriores del 6 al 8 constituyen universos distintos con diferentes propietarios de derechos. Así, aunque Drecom sea propietaria de la marca registrada Wizardry y de ciertos derechos de las series posteriores, muchos de los personajes, escenarios, elementos de la historia y otros componentes expresivos que los consumidores asocian más estrechamente con los juegos originales de Wizardry pertenecen a Atari».

Como podemos leer, al parecer Atari tiene razón y son dos cosas diferentes una marca registrada y los derechos de propiedad intelectual con todo y componentes de los mismos juegos, personajes, mecánicas y demás. El mundo legal de las IP puede tener bastantes telarañas cual calabozo de antaño.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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