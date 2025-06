Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian revela su fecha de lanzamiento

Revelado el pasado mes de octubre, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian es una historia original y completamente ‘offline’ en el mundo de Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator (iOS/Android/Steam), que llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC (a través de Steam) el próximo 26 de septiembre. La versión para PS4 es exclusiva de Japón.

Todos los que compren las ediciones físicas o digitales, hasta las primeras dos semanas después del lanzamiento recibirán el set de aventura de ropa activa para los protagonistas Rias y Slade, y el conjunto de encanto de aventuras como bonificación de compra temprana.

Atelier Reseriana: The Red Alchemist & the White Guardian lleva a los jugadores a una aventura misteriosa y acogedora junto con los nuevos protagonistas Rias Eidreise, una aventurera con un talento para la alquimia y Slade Clauslyter, un joven capaz de abrir entradas que conducen a dimensiones alternativas. Estos dos héroes unirán fuerzas en un intento por descubrir la razón de la desaparición de los habitantes de Hallfein, al tiempo que tratan de seguir los pasos de sus seres queridos y restaurar su ciudad natal. Durante su viaje, se encontrarán con varios personajes que los ayudarán, incluidas las caras familiares de la serie Atelier como Sophie Nuenmuller, Razeluxe Meitzen, Totori Helmold y Wilbell Voll-ersleid.

Ubicado en el universo de Atelier Reseriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, este título de nuevo transportará a los jugadores al continente de Lantarna, donde pueden explorar, recolectar ingredientes para la síntesis y descubrir cada esquina secreta, de día o de noche, llueva o asolee. Los jugadores también tendrán la oportunidad de explorar las mazmorras de varios niveles, conocidas como ‘Caminos dimensionales’, donde la estructura cambiará al azar con cada visita, lo que permite a los jugadores reunir diferentes ingredientes y desafiar a los nuevos enemigos dependiendo del nivel de dificultad elegido.