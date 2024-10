Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian saldrá en 2025 para PS5, PS4, Switch y PC

El distribuidorr Koei Tecmo y el desarrollador Gust revelaron Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, una historia original y completamente ‘offline’ en el mundo de Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator (iOS/Android/Steam), que llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC (a través de Steam) en 2025.

A continuación, una descripción general del juego, por parte de Koei Tecmo:

«Un nuevo juego de rol de la serie Atelier.

Una nueva aventura con nuevos protagonistas y una historia original en el mundo de Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator llegará a consolas y PC como un título “completamente offline”.

Aprovechando las experiencias de la serie Atelier y al mismo tiempo evolucionando, te invitamos a esperar otra historia de Resleriana».

Este anuncio se une al de Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, juego que saldrá a la luz en marzo del 2025 siguiendo la trilogía para consolas de la serie Atelier Ryza.

Fuente: Atelier