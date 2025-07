Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, tráiler de exploración, batallas y síntesis

Además de la trilogía deluxe de Atelier Ryza, Koei Tecmo y Gust publicaron un nuevo tráiler de Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, que presenta su sistema de juego. El equipo de desarrollo ha compartido nuevos detalles sobre la conexión entre Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator y Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian. Ambos títulos se consideran conjuntamente A25 en la franquicia Atelier, lo que convierte a este nuevo título en una entrega nueva de la serie y no en un ‘spin-off’ o adaptación.

Si bien ambos títulos comparten el mismo universo y cronología, el nuevo título de Atelier Resleriana se ambienta tras la derrota de Weltex y presenta a los jugadores una nueva historia que transcurre en paralelo con Atelier Resleriana: Forgotten Alchemist and the Polar Night Liberator, donde los jugadores siguen las aventuras de Rias Eidreise y Slade Clauslyter mientras exploran el continente de Lantarna.

En su aventura, se encontrarán con personajes nuevos y familiares de anteriores títulos de Atelier, como la alquimista favorita de los fans, Ryza, y su amiga Klaudia de la serie Secret, así como Ayesha Altugle de la serie Dusk. Estos personajes interactuarán con Rias y Slade y les ayudarán a avanzar en la historia.

Batallas de Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian

Los dos protagonistas principales se enfrentarán en combates por turnos contra diversos oponentes, influyendo en el orden de los turnos de acción para optimizar las habilidades de sus compañeros. Los jugadores podrán activar Multiacciones con personajes de apoyo, lo que les permitirá realizar hasta tres acciones seguidas. Durante los ataques multihabilidad, podrán usar objetos y, al usar dos o más seguidos, activar una Combinación de objetos que añadirá efectos adicionales.

Al atacar a sus oponentes, los jugadores también llenarán el Indicador de unidad, lo que les permitirá beneficiarse de diferentes efectos según la cantidad de unidades disponibles. Por ejemplo, al llenar dos o más unidades, se activará automáticamente un Ataque de unidad especial cuando dos personajes de la primera fila actúen consecutivamente. Una vez que el Indicador de unidad esté completamente lleno, los jugadores podrán usar las cinco unidades para activar un Estallido de unidad, donde todos los personajes de la primera fila obtendrán turnos consecutivos. Mientras que el Indicador de unidad se agota progresivamente con las acciones que consumen unidades, los Ataques de unidad se fortalecerán considerablemente, permitiendo a los jugadores infligir daño masivo a los enemigos.

Síntesis de objetos

En Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, los jugadores podrán sintetizar objetos conectando los Colores de regalo de ingredientes seleccionados, añadiendo características al objeto final. Algunos ingredientes específicos, conocidos como Ingredientes catalizadores, incluso permitirán a los fans sintetizar objetos especiales. Por ejemplo, el ingrediente catalizador Altus permitirá a los jugadores determinar los colores de regalo del siguiente ingrediente, mientras que el ingrediente catalizador Piedra iris cambiará la categoría predefinida de la ranura del siguiente ingrediente. Añadir ciertos ingredientes activará una Transformación de receta y modificará la receta que se está sintetizando, lo que permitirá a los jugadores crear nuevos objetos. Al colaborar con hasta tres miembros del equipo o hadas durante el proceso de síntesis, los jugadores pueden crear objetos con efectos aún más poderosos.

A medida que los jugadores continúan explorando el continente de Lantarna, los héroes se aventurarán en los Caminos Dimensionales, calabozos cuya estructura cambia aleatoriamente con cada visita. Los jugadores podrán elegir la dificultad, lo que cambiará los enemigos a los que se enfrentarán, la categoría y la ubicación de los ingredientes que pueden recolectar. Cuanto mayor sea la dificultad, más valiosos serán los ingredientes y las recompensas. También se pueden encontrar hadas que proporcionarán a los jugadores diversos objetos útiles, además de poder ser reclutadas para trabajar en la tienda ‘Mistletoe Miscellaneous’, ayudando a vender diversos objetos sintetizados.

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam el 26 de septiembre. La versión para PlayStation 4 solo estará disponible en Japón.