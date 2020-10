Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy tiene fecha de lanzamiento

A finales de julio, Koei Tecmo compartió el primer tráiler de Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Este adelanto no solo hizo oficial el retorno de Reisalin “Ryza” Stout como protagonista, sino que reveló el juego llegaría a Occidente a principios de 2021. Aunque un posterior tráiler reveló más sobre la historia y el sistema de combate, la fecha de lanzamiento puntual permaneció como un misterio por cerca de tres meses. Afortunadamente, los fanáticos de la franquicia Atelier no tendrán que esperar mucho para disfrutar de esta aventura.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de Atelier Ryza 2?

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy llegará a Occidente el 26 de enero de 2021.

¿Qué puede hacerse en Atelier Ryza 2?

En su lanzamiento, los jugadores notarán que Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy tendrá varias novedades con respecto a su predecesor.

Ambientada tres años después de los eventos de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, esta secuela seguirá a Ryza en su búsqueda de los secretos dentro de las ruinas antiguas alrededor de la Capital Real: Ashra-am Baird. Por fortuna, la heroína contará con la ayuda de rostros conocidos —entre los que destacan sus amigos Lent Marslink y Tao Mongarten— y algunos nuevos. Estos incluyen a Zephine Baudouin, que administra el tablón de anuncios en la metrópolis. Por medio de este, Ryza podrá aceptar misiones y ayudar a los residentes recolectando materiales, derrotando monstruos y cumpliendo otros objetivos.

¿Qué novedades traerá Atelier Ryza 2?

En Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, la ‘party’ estará conformada por tres miembros principales y un submiembro. Al acumular Puntos de Acción y Cargas de Núcleo, los personajes podrán realizar varias técnicas en sucesión. Al encadenar habilidades, el poder de estas aumentará junto con el número de Cargas de Núcleo que podrán conseguirse con cada ataque. Adicionalmente, el utilizar habilidades rellenará el medidor de la ‘party’ y aumentará su Nivel de Tácticas. Esto aumentará el número de golpes de los ataques normales y concederá un mayor número de Puntos de Acción. Si el Nivel de Tácticas llega al máximo, los miembros de la ‘party’ podrán utilizar una técnica especial: el Ataque Fatal.

¿A qué plataformas llegará?

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy llegará a PlayStation 4, Switch, Steam y PlayStation 5. Los que compren el juego para PlayStation 4 podrán mejorarlo sin costo extra a la versión para la próxima consola de Sony. Adicionalmente, aquellos que adquieran el JRPG durante las primeras dos semanas después de su lanzamiento recibirán un código que desbloqueará el conjunto de trajes de verano para Ryza y sus compañeros.

