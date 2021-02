Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – Reseña

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout demostró ser un llamativo punto de divergencia para la extensa franquicia Atelier, gracias a un sistema de batalla cargado de acción y una mejor demostración de alquimia a la hora de crear recetas únicas y originales. De su historia no podemos decir lo mismo, pero tampoco se puede pasar por alto el carisma y bondad de sus protagonistas, mismos que transmiten a través de bellos escenarios y decorados de ensueño. Dada la enorme popularidad que cosechó, era cuestión de tiempo para la revelación de Atelier Ryza 2.

No pasó mucho para que Koei Tecmo anunciara esta secuela directa para PlayStation 4/5, Switch y PC, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Si bien sabíamos que era natural para su desarrollador Gust reutilizar los ‘assets’ y mecánicas del primer juego, lo cierto es que esta continuación de la historia aventurera de Reisalin “Ryza” Stout hace un competente trabajo respecto a su predecesor. No como si inventara la rueda RPG o si estuviera exento de fallas, pero sí con sus propios elementos para resaltar.

Tres años han pasado desde aquel verano donde Ryza descubrió y ejerció por primera vez la alquimia, tras lo cual tomaron caminos separados con sus amigos de la infancia. Dejando atrás su isla natal en busca de mayor experiencia alquimista y aprovechando una invitación a la capital, Ryza se embarca hacia la gran ciudad reencontrándose con Klaudia, Tao (a quien ni reconoce) y Lent. En adelante el juego se va desplegando en completa libertad de exploración pero claramente el argumento solo avanza de forma lineal en específicos puntos de interés.

Las crónicas de Ryza y las leyendas perdidas

Ryza y sus amigos no tienen una villanesca amenaza sobre sus cabezas o un peligro que les urja a salvar el mundo. Lost Legends & the Secret Fairy es más como vivir en un mundo idílico que se desarrolla relativamente bien, pero que podría ser mejor de lograrse comprender su pasado. A través de diferentes ruinas en los alrededores de la capital citadina, nos encontramos con las oportunidades explorativas, siempre y cuando no sean escenas de eternas conversaciones obligatorias las que nos interrumpan el progreso.

La viveza del color en la serie Atelier Ryza y los encuentros con rivales repartidos sobre el mapa de juego, recuerdan en cierta escala a un RPG de renombre como Dragon Quest XI. Tampoco sería descabellado comparar las nuevas habilidades de Ryza con las de Lara Croft, gracias a las ruinas por visitar en plan académico de las que goza esta secuela. De caminar y correr en la primera entrega, ahora es posible escalar, gatear o nadar, añadiendo una necesaria verticalidad en el diseño de áreas que en el primer juego estaban limitadas a un solo plano. Sea alquimia o arqueología, poderse mover sin ataduras es clave.

Los calabozos de estas ruinas están repletos de monstruos por derrotar, materiales por recolectar y secretos por revelar. Una brújula mágica nos da acceso a los recuerdos de otros exploradores y nos instruye sobre estas locaciones ancestrales. Dichos recuerdos actúan como el puzle argumental que no tiene la alquimia si se usa el modo automático. Este ultimo es un sistema que no sufrió muchos cambios pero al que en lugar de niveles se le añadió un árbol de habilidades, cuyos puntos de inversión se obtienen creando objetos, explorando ruinas y completando tareas alternas.

La alquimia nunca fue más sencilla como en Atelier Ryza 2

El propósito de la alquimia como creación de objetos es el de erradicar los monstruos que deambulan los parajes naturales de la región. En estas batallas, que vuelven a combinar la acción con los turnos, cada golpe estándar ayuda a acumular puntos de acción o AP, mandatorios para soltar ataques especiales y mágicos sobre los rivales. Ya que los aliados controlados por la máquina hacen uso del mismo medidor AP y lo ideal es saberlo administrar, con el paso del juego se vuelve más exigente el encadenar ataques para despachar enemigos más fuertes.

Muchas de las batallas que puedan presentar problemas suelen sobreponerse con la creación de objetos más efectivos, pero si estos se delegan a las recetas autocompletadas que permiten habilitar el juego, se pierde cualquier dificultad impuesta. En un aspecto muy similar al del primer título de Atelier Ryza, las primeras horas y algunas de las misiones pueden pecar de lentas o monótonas, pero si nos referimos a los diálogos principales nos chocamos con una inevitable piedra por arrastrar.







Esto por el hecho que no todo el público disfruta de juegos que tienen como opción única el idioma japonés en las voces, por el simple hecho que al no entender el lenguaje base hablado, es más fácil desconcentrarse de lo normal. Y vaya que abundan las conversaciones que sobran en Lost Legends & the Secret Fairy, donde el simple acto de volver al laboratorio de alquimia implica una serie de diálogos que solo entorpecen el ritmo de la aventura. Por fortuna, esta parte de la historia se compensa con los recuerdos descubiertos en las ruinas, seguido por el minijuego de unir pistas y develar misterios.

Estos segmentos arqueológicos no son obligatorios resolverlos –descifrando todos los recuerdos– para poder avanzar, pero sí es ampliamente recomendable –y más significativo para la historia– encontrar todas las claves para dar por completado un calabozo. El árbol de habilidades en el conocimiento de la alquimia se verá también beneficiado, pese a la ubicación de algunas enrevesadas pistas ocultas; es una excusa perfecta para sacarle todo el provecho a lo que nos ofrecen los legendarios escenarios de Atelier Ryza 2.

Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy 8/10 Nota Lo que nos gustó -Útiles habilidades de exploración.

-Sistema de batalla dinámico.

-La alquimia vuelve a ser profunda y ahora con algo de ayuda. Lo que no nos gustó -Largas y agotadoras conversaciones.

-Los personajes no jugables que desaparecen al contacto, sin colisión de texturas (como en el primer juego). En resumen Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy conserva los puntos positivos del título original y gráficamente continúa acertando con sus escenarios y diseño de personajes. La dificultad puede llegar a ser muy permisiva debido al minijuego de alquimia que, si el jugador lo desea, puede dejarle todo el recetario a la máquina y pocos elementos al azar o a la estrategia. Matemáticamente aparte, su mundo se siente vívido y con ambientes dinámicos; invitan a ser explorados y descubierto hasta el último de sus secretos. Lo mismo no se puede decir de las conversaciones y el “síndrome del mandadero” que le aplican a nuestra protagonista. Afortunadamente sus personajes son lo suficientemente agradables como para sostener el mundo que representan, no tanto por las interacciones sociales.

Reseña hecha con una copia digital de Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy para PlayStation 4 brindada por Koei Tecmo America.