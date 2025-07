Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack es la próxima compilación digital de la saga de Reisalin Stout

El distribuidor Koei Tecmo y el desarrollador Gust anunciaron Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch 2, Switch y PC (Steam). Su lanzamiento está previsto para 2025. La colección incluye Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX y Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX, además de contenido exclusivo como nuevos personajes jugables y nuevos elementos de la historia para los tres títulos.

Una transmisión en directo especial dedicada a Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack está programada para el 4 de agosto a las 7:00 am hora Colombia, que revelará más información y vídeos. Los muslos de Ryza han sido justificados por el productor del juego debido a la recesión económica de Japón.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout es una entrada refrescante para la serie que subconvierte a la misma en un RPG de acción durante las batallas, para algunos un paso necesario, pero en realidad no tan desarrollado como debería serlo. La historia del juego no es un incentivo, es dispensable, más la exploración, recolección de materiales y creación de objetos con una evolucionada alquimia, permiten obviar aquel aspecto que peca por repetición en productos de estética fantástica tipo anime, como sus estereotipos. Promete unas vacaciones de verano y eso es lo que es, con todo y escenarios brillantes, de una mixta paleta de colores y mejoras que un alquimista de antaño sabrá disfrutar.

Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy conserva los puntos positivos del título original y gráficamente continúa acertando con sus escenarios y diseño de personajes. La dificultad puede llegar a ser muy permisiva debido al minijuego de alquimia que, si el jugador lo desea, puede dejarle todo el recetario a la máquina y pocos elementos al azar o a la estrategia. Matemáticamente aparte, su mundo se siente vívido y con ambientes dinámicos; invitan a ser explorados y descubierto hasta el último de sus secretos. Lo mismo no se puede decir de las conversaciones y el “síndrome del mandadero” que le aplican a nuestra protagonista. Afortunadamente sus personajes son lo suficientemente agradables como para sostener el mundo que representan, no tanto por las interacciones sociales.