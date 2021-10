Durante el último par de años, los fanáticos de la franquicia Atelier han podido seguir las aventuras de su más reciente heroína: Ryza. Sin embargo, su próxima entrega volverá al pasado para explorar las andanzas de una de sus protagonistas más memorables. Después de más de 5 años, Gust continuará la historia de Sophie Neuenmuller en Atelier Sophie 2.

A continuación, encontrarán todo lo que deben saber sobre Atelier Sophie 2.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream?

La fecha de lanzamiento de Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream está programada para el 25 de febrero de 2022. No menos importante, ya puede reservarse.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC vía Steam.

¿De qué tratará la historia de Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream?

Ambientada tras los eventos de Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, pero antes de Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey, la historia de Atelier Sophie 2 sigue la protagonista homónima y Plachta en una nueva aventura. Tras descubrir un árbol similar al que esta última vio en un sueño, la pareja es separada tras ser transportada al mundo de Erde Wiege. Ahí, Sophie conoce a una joven alquimista que comparte nombre con su compañera y la hábil Ramizel Erlenmeyer. Ambas acceden a ayudar a Sophie a encontrar a Plachta mientras descubren los secretos y luchan contra los peligros de Erde Wiege.

¿Cómo será la jugabilidad de Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream?

El tráiler de anuncio deja ver que Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream será muy similar a sus predecesores en lo que respecta a jugabilidad. Sin embargo, eso no quiere decir que no gozará de novedades. El adelanto deja ver un nuevo minijuego al momento de extraer materiales y la capacidad de cambiar entre dimensiones. Sin embargo, se desconoce si esto último será una mecánica general o específica de una mazmorra/escenario.

En lo que respecta a los combates, estos permitirán hasta la participación simultánea de 6 miembros de la ‘party’. Mientras que 3 estarán al frente, los otros permanecerán atrás. Cada uno de estos equipos podrá colaborar en combate para hacer espectaculares combos.

¿Qué contiene la edición limitada?

La edición limitada de Atelier Sophie 2 contiene el juego en físico, un afiche en tela, un libro de arte en físico, un llavero basado en el collar de ballena de Sophie, un código para descargar el traje “Mi nuevo look” para Sophie y una caja de colección. Cabe señalar que esta edición solo está disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Pueden conseguirla aquí.

Bonos

Aquellos que tengan partidas guardadas de Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack en su consola obtendrán sin costo alguno atuendos para Sophie basados en sus apariciones en la saga Mysterious. Lo mismo aplica a los que tengan una partida guardada de Atelier Ryza 2. Para ver nuestra reseña de Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, sigan este enlace. Para leer la de Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, solo hagan clic aquí.

Fuente: comunicado de prensa de Koei Tecmo